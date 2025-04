video suggerito

Perché il Bayern Monaco ha "Montagne Verdi" come nuovo inno: la canzone di Marcella Bella è un regalo del club Per celebrare il 125esimo compleanno del club il Bayern Monaco ha regalato ai tifosi un nuovo inno sulle note di "Montagne Verdi", al celebre canzone di Marcella Bella.

A cura di Ada Cotugno

Nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco l'Inter sarà accolta da una canzone molto familiare che farà esplodere l'atmosfera dell'Allianz Arena: i bavaresi hanno preso in prestito una melodia di casa nostra per creare l'inno celebrativo dei 125 anni di storia del club, scritto sulle note di "Montagne Verdi" di Marcella Bella. Una scelta che ha lasciato perplessi alcuni tifosi ma che in realtà fa parte della tradizione della squadra da ormai diversi anni.

Il brano originale, scritto da Gianni Bella e Giancarlo Bigazzi per il Festival di Sanremo del 1972, è stato riscritto e riadattato per trasformarlo in un inno alla squadra: già da diverso tempo i tifosi della Südkurve lo cantavano come coro, ma a sorpresa lo scorso 8 marzo il Bayern ha rilasciato la versione completa e ufficiale come regalo per il 125esimo anno di vita della società.

"Montagne Verdi" è il nuovo inno del Bayern Monaco

C'è tantissima Italia nella nuova canzone celebrativa dei bavaresi che hanno lasciato addirittura il ritornello della canzone in lingua originale. Il brano di Marcella Bella era già stato trasformato in un coro dagli ultrà, ma a sorpresa il Bayern Monaco ha voluto incidere la versione integrale per celebrare i suoi 125 anni di storia. L'inno è stato ascoltato per la prima volta lo scorso 8 marzo, in occasione della partita in casa contro il Bochum: i 75mila tifosi presenti hanno creato un'atmosfera unica che si ripeterà anche nella sfida di Champions League contro l'Inter.

Ovviamente il testo è stato riadattato in una dedica d'amore verso la squadra: "Per sempre forza Bayern campioni di Germania, orgoglio di Monaco. Noi vogliamo celebrarti in ogni stadio, noi siamo i tifosi del Bayern. Come abbiamo fatto per oltre cento anni, lo faremo fino alla morte". Il ritornello viene cantato in italiano dal tenore Jonas Kaufmann, grandissimo sostenitore dei bavaresi che ha partecipato a questo progetto dando voce al verso più tenero di tutto l'inno chiamato "Immer vorwärts FC Bayer" (Sempre avanti FC Bayern).