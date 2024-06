video suggerito

Aguero perde la testa durante un torneo negli Stati Uniti: devono intervenire per calmarlo Aguero esplode di rabbia durante un torneo di calcio a 7 negli Stati Uniti con un montepremi pazzesco: arriva quasi alle mani con un avversario che gli aveva fatto una brutta entrata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Il Kun Aguero non ha mai perso la voglia di competere, neanche da quando ha appeso gli scarpini al chiodo. L'ex attaccante del Manchester City ha partecipato a un torneo di calcio a 7 negli Stati Uniti, ma la situazione gli è subito scivolata di mano: mentre stava giocando ha scatenato una rissa contro un avversario ed è servito l'intervento degli altri componenti della squadra per evitare che tutto degenerasse.

Per la prima volta dopo il ritiro l'argentino ha indossato al maglia del City ma non è stato esattamente il ritorno che tutti si aspettavano. La sua squadra ha perso 6-3, lui non è riuscito a segnare neanche un gol e a un certo punto è esploso di rabbia contro un giocatore del Say Word FC che era entrato con troppa foga sulla sua caviglia durante un contrasto.

La lite tra Aguero e un avversario

Sui social è diventato virale il video in cui Aguero perde le staffe e si avvicina minaccioso a un avversario, sfidandolo testa a testa prima dell'intervento provvidenziale di un suo compagno di squadra che li divide evitando il peggio. Tutto è nato dopo un tackle ricevuto da Aguero e reputato eccessivo per una partita di quel calibro. A quel punto l'attaccante si è imbestialito e, dopo essersi rialzato, è andato a cercare il giocatore che gli aveva fatto l'entrataccia.

I due si sono scambiati parole a muso duro e stavano quasi per arrivare alle mani. Un compagno di squadra di Aguero è intervenuto immediatamente spintonando l'avversario in maglia nera e allontanandolo dall'argentino prima che la lite degenerasse in qualcosa di peggio.

Il premio da un milione di dollari

La tensione in tutto il torneo era palpabile. Aguero ha tentato sei tiri verso la porta ma poi ha chiuso i suoi 90 minuti senza un gol e con una brutta sconfitta. La maglia del Manchester City questa volta non gli ha portato fortuna anche se sarebbe stata necessaria. Il torneo infatti ha un premio finale da un milione di dollari che verrà consegnato alla squadra vincitrice, un incentivo a giocare seriamente per poter competere con gli altri avversari.