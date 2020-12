Per la prima volta dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, che ha ribaltato quelle precedenti cancellando il 3-0 a tavolino per la Juventus sul Napoli e togliendo anche il punto di penalizzazione ai partenopei, si sono incontrati i presidenti Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis. I patron delle due squadre oltre ad aver parlato di mercato (pare ci sia stato un sondaggio bianconero per Milik o Llorente), nell'ambito di una riunione della Commissione della Lega, che sta trattando con un fondo d'investimento Cvc per la creazione di una media company, che prenda la gestione dei diritti tv del calcio avrebbero anche parlato della data del recupero di Juventus-Napoli e forse hanno trovato una soluzione.

Inversione di campo per Juventus-Napoli

Disputare la partita nel mese di gennaio è quasi impossibile. Tecnicamente ci sarebbe una possibilità di disputare l'incontro l'ultimo mercoledì di gennaio, ma per far succedere questo entrambe le squadre dovrebbero essere eliminate negli ottavi di Coppa Italia. Tenendo presente che in linea puramente teorica la partita tra Juventus e Napoli non si possa giocare fino a maggio, i presidenti delle due società avrebbero trovato un accordo. Come riportato da ‘La Repubblica' la partita di Serie A in programma il 13 febbraio (per la 3a giornata di ritorno) invece che a Napoli potrebbe disputarsi a Torino. In pratica ci sarebbe l'inversione di campo. Così la prima delle due sfide stagionali tra bianconeri e azzurri si terrebbe sempre allo ‘Stadium' e poi la gara di ritorno si terrà invece a Napoli, quando ci sarà uno spazio libero nel calendario delle due squadre.

Una soluzione questa che permetterebbe alla Juventus di disputare la prima delle due gare con il Napoli in casa, e se così sarà i bianconeri disputerebbero tre partite consecutive di campionato allo Stadium (prima con la Roma, poi con la squadra di Gattuso e infine con il Crotone), e tra queste partite la Juve avrebbe il match di ottavi d'andata di Champions con il Porto.