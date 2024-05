video suggerito

Agli Europei sarà caccia alle maglie tarocche: ci saranno controlli casuali e multe salatissime Indossare una maglietta contraffatta ai prossimi Europei potrebbe costare carissimo: in Germania sarà lotta al materiale tarocco, con controlli a campione che potrebbero portare a multe da 5mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Indossare magliette tarocche ai prossimi Europei potrebbe non essere una buona idea. In Germania ci sarà una vera e propria caccia ai fake, con multe pesantissime per i trasgressori che verranno scoperti tramite una ricerca del tutto casuale: è ciò che accadrà durante Euro2024 che comincerà fra meno di due settimane.

Non è uno scherzo, ma gli ultimi avvertimenti arrivati dalla Germania per tutti i tifosi che preso affolleranno gli stadi al seguito delle rispettive nazionali. Indossare una maglietta contraffatta vuol dire infrangere la legge e in questo caso le multe si preannunciano già salatissime.

Euro2024, lotta alle maglie tarocche

Con il costo delle magliette da calcio che cresce ogni anno di più c'è qualche tifoso che ricorre al materiale contraffatto per non dover rinunciare a nulla, ma la scelta non rispetta le leggi e ai prossimi Europei potrebbe diventare motivo di grandi discussioni.

Leggi anche Quando iniziano gli Europei di calcio 2024 in Germania: le date delle partite

Secondo le ultime notizie ci saranno controlli a campione, effettuati completamente a caso, nei punti in cui è più facile trovare i tifosi: fuori dagli stadi, nei luoghi di ritrovo e nei principali punti dei trasporti, saranno presenti autorità preposte al controllo della merce contraffatta.

Cosa rischiano i tifosi con le maglie contraffatte

Ovviamente, come preannunciano tutti questi controlli, la punizione per i trasgressori non sarà leggera. Si stima infatti che le multe potrebbero arrivare a 5mila euro, una cifra considerevole che i tifosi potrebbero ritrovarsi a pagare qualora venissero beccati a indossare merce fatta.

La scelta di agire in questo modo è dettata dal fatto che gli organizzatori degli Europei vogliono tutelare i loro sponsor e combattere così il mercato della merce contraffatta che ogni anno attira sempre più persone, visto il prezzo crescente delle magliette da calcio che hanno ormai superato abbondantemente i 100 euro.