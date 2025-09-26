Affittano tetti e balconi per vedere Kairat-Real Madrid di Champions: la mossa disperata dopo il sold out

I tifosi del Kairat non si lasciano fermare dai biglietti sold out e cercano un modo alternativo per assistere alla partita di Champions League con il Real Madrid: prendono case e tetti “vista stadio” in affitto.

Per una squadra del Kazakistan non è cosa comune affrontare un gigante del calcio mondiale del calibro del Real Madrid. Ecco perché, una volta scoperto il calendario della Champions League, i tifosi del Kairat sono andati in escandescenza e a pochi giorni dal match i biglietti sono ormai esauriti. La possibilità di vedere un incontro simile dal vivo ha mobilitato i fan che si sono ingegnati per trovare soluzioni alternative e il focus si è riversato su affitti brevissimi, sulle case e sui palazzi vicino allo stadio tra appartamenti vista campo e tetti accessibili ad Almaty.

La vendita dei biglietti è esaurita nel giro di pochissimo, secondo quanto riportato dal sito responsabile Ticketon.kz. L'accesso è stato reso disponibile dalla sera del 23 settembre, ma dopo poche ore era già tutto sold out. Una situazione prevedibile, visti i soli 23 mila posti dello stadio e l'alta richiesta da parte dei fan, secondo le stime del sito la coda online ha raggiunto le 230 mila persone. I tifosi di entrambe le squadre hanno fatto di tutto pur di assicurarsi un posto all'Ortalyq Stadion di Almaty.

I tifosi del club kazako faranno di tutto pur di non perdersi la possibilità di vedere dal vivo le gesta di stelle come Mbappé, Vinicius e degli altri campioni alla corte di Xabi Alonso. La sfida andrà in scena martedì 30 settembre e sarà valida per la seconda giornata di Champions League. Un momento tanto atteso non solo dai sostenitori, ma anche dai giocatori stessi, che ancora increduli per la qualificazione, al momento del sorteggio dei loro avversari hanno esultato incuranti della difficoltà delle sfide.

I tifosi disposti a pagare "qualsiasi prezzo" anche per un tetto o un balcone vista campo

Il giorno della partita si avvicina e dal Kazakistan arrivano notizie curiose, a essere prese di mira non sono solo le case sfitte, anche quelle già abitate. I residenti della zona, come riporta il sito kazako el.kz, hanno segnalato un bombardamento continuo da parte delle telefonate dei tifosi. Non cercano, però, un alloggio comodo per poter raggiungere lo stadio, bensì un punto di osservazione diverso per poter vedere la partita anche senza biglietto. Dalle testimonianze e dagli annunci che si trovano online, si dicono addirittura disposti a pagare "qualsiasi prezzo" pur di assicurarselo.

Una situazione insolita e curiosa: la carenza di biglietti non sembra poter impedire ai cittadini kazaki di assistere alla partita. Se può sembrare strana questa ricerca di case che affaccino direttamente sullo stadio, sappiate che i fan sembrano essere disposti proprio a tutto. La ricerca si è espansa addirittura ai soli tetti delle palazzine o singoli balconi e nei forum online e sui siti sono apparsi annunci del tipo: "Cerco le chiavi del tetto, prezzo trattabile".