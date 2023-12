Adriano si ritrova in campo faccia a faccia con un vecchio nemico: “Ti ricordi, figlio di put..na?” In occasione di un match benefico simpatico faccia a faccia tra l’argentino D’Alessandro e il brasiliano Adriano con il primo che non ha dimenticato la Copa America del 2004. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Ci sono partite che non si dimenticano, nel bene e nel male. Ne sanno qualcosa i due ex calciatori Andres D'Alessandro e Adriano, che si sono ritrovati faccia a faccia 19 anni dopo una celebre finale di Copa America del 2004. L'occasione è stata quella di una partita benefica, ovvero l'All-Star Game, che ha visto tra i protagonisti anche l'argentino e il brasiliano.

Il primo non ha perso occasione per ricordare al numero 9 avversario, ex di Inter, Roma, Fiorentina e Parma proprio quell'indimenticabile Argentina-Brasile, che vide i verdeoro imporsi ai calci di rigore. L’ex River Plate, Wolfsburg, Saragozza e San Lorenzo appena ha visto l'Imperatore al momento dell'arrivo sul terreno di gioco lo ha indicato ad alcuni connazionali e compagni di squadra come l'ex Juve e Lazio Sorin. Rivolgendosi poi al diretto interessato ha sentenziato: "Che Copa América ci ha tolto. Figlio di put….". Ovviamente il tutto con un tono scherzoso.

Adriano ha reagito con il sorriso, e ha capito subito a cosa si riferiva il suo vecchio avversario e nemico. Non contento D'Alessandro ha poi insistito: "Ti ricordi? il gol che hai segnato, amico? All'ultimo secondo". E poi a Sorin: "Ehi! All'ultimo secondo, ti ricordi?". Impossibile dimenticare quel pomeriggio da incubo a Lima, quando l'Argentina pensava di avere già le mani sulla Coppa. Un inferno per la formazione biancoceleste, una gioia incontenibile e memorabile per la Seleçao contro i rivali di sempre.

L'Albiceleste di Bielsa però non aveva fatto i conti con Adriano che in pieno recupero pescò il jolly con il gol del 2-2 che mandò la partita ai calci di rigore. Qui se da un lato D'Alessandro fallì il suo tentativo, Adriano si rivelò implacabile con il Brasile che sollevò al cielo il trofeo dopo un match davvero al cardiopalma e rimasto nell'immaginario collettivo. Purtroppo per D'Alessandro e gli argentini anche la serata speciale nell'emblematico stadio Maracanà è finita in malo modo per loro. La squadra di Adriano si è imposta con il risultato di 10 a 4.