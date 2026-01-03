Adani stronca David dopo il rigore sbagliato: “Scegliere prima gli uomini dei calciatori, con valori e pa**e”

Daniele Adani ha stroncato Jonathan David per il ‘cucchiaio’ sbagliato contro il Lecce che non ha permesso alla Juventus di vincere la partita e consolidare il quarto posto in classifica.

L'ex difensore e attuale opinionista Rai non usa giri di parole e sul suo profilo ufficiale di Instagram ha usato queste parole: "Io dico questo. Del Piero, Alessandro Del Piero, uno che di certo non aveva bisogno di compagni che gli passavano il pallone perché avrebbe tirato lui, non si sarebbe mai sognato di tirare un rigore in questo modo in un momento così importante della stagione mentre la Juventus, che sta recuperando, aveva dominato. Devi capire dove sei, dove ti trovi, che maglia porti. Scegliere prima gli uomini dei calciatori, è il segreto del calcio d'oggi, con valori e palle. E rispetto. Viva il Futbol."

Non è la prima critica di Adani a Jonathan David

Adani aveva criticato Jonathan David dopo Juventus-Milan: "Poi dopo bisogna che uno non scivoli. David non è la cosa peggiore che ha fatto quella lì per me. E quando la palla gli gira e non la va a raccogliere nel secondo palo, dieci minuti prima, un attaccante sa che sfila lì. L'aveva sbagliato tre giorni prima toccandola lì. Rimpallo ti sfila e lui la guarda. Ma lì si va!".

In quel caso l'opinionista si era soffermato su un errore di concetto da parte del canadese, che non si era mosso da vero attaccante in area di rigore.

David tenta il cucchiaio e il portiere para: esecuzione pessima dagli undici metri

Jonathan David tenta il cucchiaio e sbaglia il calcio di rigore all’inizio del secondo tempo di Juventus-Lecce. L’attaccante canadese calcia centralmente e debolmente, con Vladimiro Falcone che respinge senza problemi con i piedi.

Una situazione che ha destato un certo clamore anche perché il numero 30 della Juve aveva ricevuto il pallone dai suoi compagni che volevano farlo sbloccare in campionato (l'unica rete è datata 25 agosto 2025, Juventus-Parma 2-0).