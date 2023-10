Adani smaschera la bugia raccontata da Rudi Garcia a Napoli: “Ma non avrei voluto dirla” Nell’ultimo episodio andato in onda sulla Bobo TV Adani ha svelato un dettaglio sull’uscita di Politano contro il Real Madrid: ha smascherato una bugia detta da Garcia.

A cura di Ada Cotugno

Le ultime uscite del Napoli targato Rudi Garcia hanno portato grandi punti di domanda, tanto da mettere in bilico la posizione dell'allenatore. La sosta potrebbe portare grandi novità all'ombra del Vesuvio e intanto si sprecano i ragionamenti sull'avvio di stagione dei Campioni d'Italia e sul suo allenatore.

Tra le partite più emblematiche della sua gestione c'è l'incontro di Champions League con il Real Madrid, affrontato bene dal Napoli che comunque non è riuscito a evitare la sconfitta. Alla Bobo TV hanno analizzato una situazione in particolare, ossia la gestione dei cambi da parte dell'allenatore.

Gli innesti dalla panchina sono diventati un tema di discussione in casa azzurra e Lele Adani ha voluto mettere sotto la lente di ingrandimento l'uscita dal campo di Politano contro il Real Madrid: "È brutto ricordare questa cosa, perché penalizza troppo Garcia. La voglio dire ma non la voglio dire. Quando dopo il Real Madrid gli chiedono perché ha tolto Politano che poteva puntare Camavinga che era già ammonito, lui dice che Politano era già stanco alla fine del primo tempo, lo ha tolto per mettere Elmas fresco, in modo che potesse puntare Camavinga già ammonito".

C'è però un piccolo dettaglio che non è sfuggito all'occhio attento dell'opinionista che ha sottolineato l'incoerenza della frase precedente: "Però c'è un piccolo problema: Camavinga è stato sostituito al 64′, Elmas è entrato al 70′". Un controsenso rispetto alla risposta data dall'allenatore in conferenza stampa: l'idea era quella di inserire Elmas per sfruttare la stanchezza e l'ammonizione di Camavinga, ma le tempistiche del cambio non supportano la spiegazione fornita ai giornalisti.

La curiosità riportata da Adani in diretta ha sollevato nuovamente un mare di polemiche su Garcia e sulla sua gestione della rosa al momento dei cambi, fino a questo momento di certo non impeccabile.