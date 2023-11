Adani perplesso racconta il dialogo tra un napoletano e un milanista su Pioli: “È tutto sbagliato” Lele Adani ha condiviso sui social un video in cui racconta il dialogo tra un napoletano e un tifoso del Milan. L’opinionista Rai e della Bobo Tv resta perplesso quando si parla di Pioli: “Vittima sacrificale”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il pareggio tra Napoli e Milan 2-2 maturato al Maradona nell'ultimo weekend di campionato divide ancora i tifosi. Da un lato c'è chi critica l'approccio alla partita di Rudi Garcia e dall'altra invece chi sottolinea le responsabilità di Pioli sulla rimonta partenopea specie per via delle sostituzioni di Leao e Giroud nella ripresa. Chiacchiere, considerazioni e riflessioni che hanno animato un'intera settimana e che Lele Adani ha voluto raccontare attraverso un video pubblicato sul proprio account Instagram.

Nelle story messe in evidenza dall'opinionista Rai e della Bobo TV, viene evidenziato proprio un dialogo fatto proprio davanti ai suoi occhi tra una persona di origine napoletana e un tifoso milanista. Adani ascolta proprio il loro pensiero su quanto avvenuto al Maradona nella sfida tra gli azzurri campioni d'Italia in carica e i rossoneri. L'ex difensore resta perplesso quando viene tirato in ballo Pioli che negli ultimi giorni è stato più volte criticato per le sue scelte che vedono il Milan allontanarsi dalla vetta e in difficoltà in Champions.

Stefano Pioli dà istruzioni a Leao durante Milan–Juventus

"Davanti a un bar vicino casa mia vedo un napoletano che parla a un milanista" esordisce Adani che spiega il dialogo avvenuto davanti a lui. "Gli dice: ‘Come lo vedi il Milan. E lui risponde: ‘Mah vediamo a gennaio se ci rinforziamo'. Il tifoso del Napoli: ‘Ma anche Pioli contro di noi da 0-2 a 2-2, che ha combinato, il cambio del ca**o". Adani non ci sta ed esamina quelle parole come l'ennesimo attacco a Pioli che più volte invece è stato difeso da lui per il lavoro svolto fino a questo momento con un Milan completamente rilanciato anche grazie a lui.

"E tutto così – spiega Adani nella parte finale del suo video – Un milanista che critica l'allenatore del Milan, tutto sbagliato, vittima sacrificale, viva el futbol". Adani non è d'accordo su chi sta puntando ora il dito contro Pioli. Condivide come ci sia qualcosa che non vada in questo momento tra i rossoneri e che forse il ciclo di Pioli sia finito ma anche nel corso della Bobo TV ha aggiunto: "Pioli non è più sopportato. Il tifoso non guarda il percorso ma il titolo. Non è mai stato troppo supportato, né sopportato”.