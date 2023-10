Giroud si sfoga, ce l’ha con Pioli: “Dopo il primo gol del Napoli non sapevamo cosa fare” Dopo il gesto di stizza in occasione della sostituzione, l’attaccante francese rincara la dose a Milan Tv alimentando il sospetto degli attriti tra la squadra e l’allenatore. “Sono deluso”.

Le parole di Olivier Giroud dopo la partita col Napoli alimentano il sospetto che nei confronti di Pioli ci sia insoddisfazione.

Qual è stata la reazione di Olivier Giroud al cambio di Pioli è comportamento sotto gli occhi di tutti. Il francese ha visto il suo numero sulla lavagnetta elettronica, ha sbracciato in maniera palese, il gesto di stizza è stato palese. È sembrato dire: no, ma perché. Lo dirà per davvero al tecnico Leao (pure lui insoddisfatto dalle scelte del tecnico) e riceverà risposta adeguata in tv. L'attaccante francese, invece, fa il giro largo, se ne va furibondo e pensieroso ad accomodarsi in panchina. Il Milan ha buttato due punti subendo una rimonta da 0-2 a 2-2.

Deluso. Frustato. Dispiaciuto. Così si definisce la punta campione del mondo, autore della doppietta che nel primo tempo ha portato il diavolo sul doppio vantaggio. E aggiunge una frase a Milan Tv che è come gettare benzina sul fuoco alla luce di quanto accaduto nell'immediato post partita del Parco dei Principi in Champions. Il pareggio del Maradona gli brucia quanto e anche di più di quella sconfitta, lo dice con un'affermazione nella quale non cita direttamente Pioli ma è chiaro a chi è il riferimento.

Il gesto di stizza di Giroud al momento del cambio di Pioli.

"Dopo il primo gol del Napoli loro hanno preso fiducia mentre noi non sapevamo se dovevamo continuare ad attaccare o a difendere. Sono deluso".

È questa la frase che fa più effetto. Molto più di un semplice sassolino nello stagno anche perché ad agitare le acque nel Milan ci ha già pensato Calabria dopo la sconfitta con il Psg. E poi c'è quel "perché? perché?" di Leao che ce l'ha con Pioli per averlo sostituito. Il resto, tra Dazn e al canale tematico del club, è sulla falsariga di quel concetto. La punta transalpina lo rimarca manifestando il proprio stato d'animo.

"Sono frustrato e anche arrabbiato per questo risultato perché abbiamo perso due punti – ha aggiunto a Dazn -. Avevamo la partita in mano… anzi nel primo tempo potevamo fare anche tre, quattro gol. Nell'intervallo ci siamo detti di fare attemzione ed essere pronti perché sapevamo che il Napoli avrebbe fatto un'altra partita, che sarebbe tornato in campo con energia e forza".

Il modo in cui ha preso (malissimo) la scelta del tecnico di sostituirlo non poteva passare inosservato. Giroud non cerca scuse.

"Non siamo robot, abbiamo delle emozioni e in quel momento pensavo ancora di essere in grado di aiutare la squadra – è la spiegazione per quella reazione -. Ma il mister fa la sua scelta e io lo rispetto." Brucia e fa male, con l'adrenalina in circolo è anche peggio. "Siamo competitivi, dovevamo prendere i tre punti. Sarà perché sono deluso, io sono deluso stasera".