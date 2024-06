Adani elettrizzato per il nuovo acquisto della Juventus: “Un calciatore di livello mondiale” Douglas Luiz a un passo dalla Juventus. Giuntoli sta per chiudere un colpo di mercato che ha trovare il parere positivo anche di Lele Adani. In una diretta su Instagram l’opinionista RAI ha esaltato il lavoro di Giuntoli: “Si tratta di un acquisto a 5 stelle, di livello mondiale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Douglas Luiz a un passo dalla Juventus. Giuntoli sta per chiudere un colpo sensazionale per rinforzare il centrocampo dei bianconeri. La Vecchia Signora versa tra i 18 e i 20 milioni nelle casse dell'Aston Villa più i cartellini di McKennie e Iling-Junior. Un'operazione che sta facendo esaltare il popolo bianconero e anche Lele Adani. L'opinionista Rai e conduttore del nuovo format in streaming con Ventola e Cassano, ‘Viva el Futbol, ha parlato proprio dell'acquisto di Douglas Luiz da parte della Juventus in una story sul suo account Instagram.

Adani ha sottolineato l'importanza di prendere un calciatore con le sue caratteristiche capace di ridare finalmente alla Juventus un profilo di spessore in quella zona di campo. "La Juve se chiude l’operazione Douglas Luiz fa un colpo superiore – spiega Adani -. Conosco questo giocatore dal sudamericano U20 in Ecuador del 2017 in cui in quel Brasile giocavano anche Richarlison, Paquetà, Dodò e Lyanco". Adani poi aggiunge: "È un giocatore di livello mondiale sa far tutto, non è volante di contenimento, sa controllare e dominare il gioco".

Douglas Luiz dal dischetto con la maglia dell'Aston Villa.

Le caratteristiche tecniche di Douglas Luiz spiegate da Adani

Douglas Luiz è sicuramente un colpo importante che soprattutto dal punto di vista tattico garantisce alla Juventus e a Thiago Motta di poter esprimere al meglio le proprie idee di gioco. E questo Adani lo evidenzia ancora: "Sa gestire il possesso palla e sa verticalizzare di destro e sinistro, quando guarda avanti la palla la sa dare di interno o di esterno – spiega -. Ha grande qualità, visione e lettura". Anche dal punto di vista realizzativo sarà importante: "Andate a vedere i gol che fa quando arriva nell’area avversaria".

Le caratteristiche tecniche di Douglas Luiz che hanno colpito Adani.

Adani paragona Douglas Luiz a Marchisio alla Juventus

Giocatore abile anche nel riuscire a servire al meglio con gli assist i propri compagni: "Guardate poi quanti gol ha fatto fare a Watkins, sa giocare nel traffico anche nell’ultimo terzo di campo". A questo punto Adani fa capire ulteriormente l'importanza dell'acquisto di Douglas Luiz da parte della Juventus: "È come se rimettessero Marchisio al centro del campo a proposito di juventinità e di campioni della Juve del recente passato – conclude Adani -. Si tratta di un acquisto a 5 stelle, complimenti a Giuntoli e alla Juve se chiudono questa operazione".

Douglas Luiz in azione contro l'Olympiacos in Conference.

La trattativa tra la Juventus e l'Aston Villa per Douglas Luiz

La Juventus ha accelerato negli ultimi due giorni l'affare con l'Aston Villa per acquistare Douglas Luiz. Gli inglesi erano partiti da una valutazione vicina ai 60 milioni di euro per il cartellino del brasiliano. Cifra che Giuntoli ha abbassato inserendo due contropartite tecniche come McKennie e Iling-Junior valutati entrambi circa 20 milioni ciascuno. In questo modo i bianconeri verserebbero nelle casse dell'Aston Villa 18/20 milioni portandosi a casa un centrocampista di grande spessore pronto a valorizzare la mediana della Juve.