Calcio
video suggerito
video suggerito

Adani, Cassano e Ventola portano Viva El Futbol a teatro con una grande novità rispetto alle puntate

Comincia dal Palapartenope il viaggio da un capo all’altro dello Stivale: Torino, Catania, Bari, Roma, Milano, Roma e Firenze saranno gli appuntamenti della tounrée che si concluderà all’Ariston.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Redazione Sport
0 CONDIVISIONI
Immagine

Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola dalla Rete ai teatri con una grande novità. Viva el Futbol è il format che si evolve, passando dallo streaming al palcoscenico. Mattatori, sempre loro: i tre ex calciatori che grazie alle interazioni con il pubblico e alla capacità di bucare il video parlando un linguaggio diverso da quello tradizionale, semplice, chiaro, efficace sono riusciti a ritagliarsi uno spazio differente e alternativo nella narrazione del racconto calcistico.

Napoli, Palapartenope (24 novembre), è la prima tappa della tournée nata in accordo con Urban Vision Group e prodotta con il supporto di Skyline Srl: toccherà le platee dei principali teatri e location di grande prestigio nelle maggiori città italiane. Quella partenopea avrà anche un ospite d'eccezione, l'ex calciatore del Napoli e della Nazionale, Lorenzo Insigne. Si parte dalla città de D10s, alla vigilia di una data che resta scolpita nella storia: cinque anni fa, il 25 novembre 2020, morì Diego Armando Maradona. La conversazione con l'ex giocatore azzurro non potrà prescindere dal ricordo e dall'analisi della figura leggendaria dell'ex Pibe de Oro.

Immagine

Si parte da Napoli ma il viaggio prosegue da un capo all'altro dello Stivale: Torino, Catania, Bari, Roma, Milano, Roma e Firenze saranno le tappe dell'evento che si concluderà all'Ariston di Sanremo a marzo 2026. Ogni appuntamento sarà arricchito dalla presenza fissa di Corrado Tedeschi, che salirà sul palco per affiancare il trio di conduttori principali, oltre a ospiti diversi per ogni città.

Leggi anche
Perché il pallone invernale della Serie A sarà arancione e non giallo, per la prima volta

Di seguito il calendario completo di Viva el Tour:

• Napoli – Palapartenope – 24 novembre 2025

• Torino – Teatro Alfieri – 15 dicembre 2025

• Catania – Teatro Metropolitan – 12 gennaio 2026

• Bari – Teatro Team – 2 febbraio 2026

• Roma – Auditorium Conciliazione – 23 febbraio 2026

• Milano – Teatro Arcimboldi – 16 marzo 2026

• Firenze Teatro Verdi – 23 marzo 2026

• Sanremo – Teatro Ariston – 30 marzo 2026

Calcio
0 CONDIVISIONI
Immagine
Playoff Mondiali, sarà Italia-Irlanda del Nord in semifinale. Finale con Galles oppure Bosnia
Gattuso fa un appello dopo il sorteggio dei playoff Mondiali per l'Italia: "Fermiamo il campionato"
L'Italia dovrà giocare "l'amichevole della vergogna" se perderà con l'Irlanda del Nord nei playoff
Abbiamo chiesto se l'Italia vincerà i playoff Mondiali all'Intelligenza Artificiale: "Battaglia epica"
Dove giocherà l'Italia la semifinale dei playoff: vuol aggirare la maledizione dello stadio San Siro
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views