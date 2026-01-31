Adama Traoré scaraventa a terra Cucurella, scoppia la rissa: caos nel finale di Chelsea-West Ham

Il West Ham ha accolto Adama Traoré appena tre giorni fa, ma alla prima occasione utile ha scatenato il panico in campo diventando protagonista di una scena surreale: al termine della partita con il Chelsea (vincitore con una rimonta mentre era sotto 2-0) lo spagnolo ha scatenato una grande rissa, partita con uno scontro con Cucurella che è stato scaraventato in campo di peso. Ne è nata una lite tutti contro tutti e ad avere la peggio è stato Todibo, l'unico ad aver preso un cartellino rosso per aver afferrato alla gola Joao Pedro.

La maxi rissa scatenata da Adama Traoré

Le immagini sono impressionanti e a scatenare tutto è lo spagnolo, ultimo acquisto del West Ham nel mercato di gennaio. Ai tempi del Wolverhampton era famoso per il suo fisico scolpito e per la potenza con la quale scendeva sulla fascia, ma poi il suo talento non gli ha permesso di fare il salto successivo e ha dovuto ricominciare tutto abbandonando le big. Ma la sua nuova avventura a Londra si è aperta con una rissa che lui stesso ha causato e che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il duello corpo a corpo con Cucurella è andato oltre i limiti e nel finale Adama Traoré non ci ha visto più.

Lottando sull'ennesimo pallone all'altezza della bandierina lo ha atterrato con una spallata, sfruttando il fattore fisico che è tutto dalla sua parte, ma poi mentre il connazionale si rialzava lo ha preso per le spalle e lo ha scaraventato con forza per terra come se fosse un manichino. Il gesto ha fatto impazzire i giocatori del Chelsea che gli sono andati addosso: Joao Pedro ha cercato il confronto, poi hanno cercato di dividerli ma ne è nata una lite ancora più grande che ha coinvolto praticamente tutte e due le squadre. Il brasiliano è stato afferrato per la gola, molti sono stati ammoniti e Todibo è stato l'unico espulso in una situazione surreale, sfuggita velocemente di mano.