Acerbi alla Juve per sostituire Chiellini, scambio con la Lazio: Allegri e Sarri d’accordo Francesco Acerbi sembra il difensore scelto dalla Juventus per sostituire Chiellini. I bianconeri e la Lazio hanno un’intesa di massima su un affare che prevede uno scambio.

A cura di Marco Beltrami

La Juventus è già al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione, quella in cui bisognerà tornare a vincere. Dopo l'ultima partita stagionale allo Stadium culminata nel saluto a Chiellini e Dybala, protagonisti di due addi molto diversi, i bianconeri si stanno muovendo con decisione per puntellare la rosa. Tanti i nomi circolati nelle ultime ore, in tutti i reparti. Perisic, Di Maria, Pogba, e il sogno Milinkovic sono solo alcuni dei profili graditi alla Juve che dovrà colmare in primis la lacuna difensiva lasciata dalla partenza del suo capitano, destinato ad un'avventura in America prima del ritorno da dirigente. Chi raccoglierà la sua eredità? Un profilo giusto sembra essere quello di Francesco Acerbi.

Il 34enne è reduce da una stagione molto complicata alla Lazio. Le sue prestazioni sono state buone, ma il feeling con la curva sembra essersi incrinato in maniera insanabile. Prima l'esultanza polemica dopo il gol contro il Genoa, poi la risata nervosa dopo la rete-vittoria del Milan, hanno contribuito a rovinare il suo rapporto con la piazza, con i tifosi arrivati anche a chiedere un addio a fine stagione con buona pace del contratto fino al 2025. In questo scenario dunque l'addio è possibile, soprattutto se a bussare è la Juventus, con sul piatto la possibilità per il classe 1988 di giocare nuovamente la Champions.

Certo non semplice raccogliere l'eredità del compagno di Nazionale Chiellini, celebrato con un bel post nei giorni scorsi su Instagram, ma una sfida intrigante. Stando a quanto riportato da Mediaset, Juventus e Lazio avrebbero trovato un accordo di massima per il passaggio di Acerbi alla Juventus, nell'ambito di un'operazione di scambio, con un calciatore pronto a fare il percorso inverso, con buona pace dei due allenatori Sarri e Allegri che hanno dato il loro benestare.

Di chi si tratta? Di Daniele Rugani, difensore che in questa stagione non ha avuto, ancora una volta, molte possibilità per mettersi in mostra alla Juventus. Un trasferimento alla Lazio potrebbe permettergli di giocare con maggiore frequenza ritrovando anche il suo vecchio mentore Sarri. La formula dello scambio, è già stata individuata: un acquisto a titolo definitivo da parte della Juventus per Acerbi, e un prestito con obbligo di riscatto della Lazio per Rugani. In questo modo entrambe le squadre sistemerebbero la propria difesa, anche se la Juventus potrebbe non fermarsi qui, ma puntare anche su un altro innesto oltre poi al rinnovo di de Ligt.