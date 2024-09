video suggerito

Abdel Abqar non resiste al fascino di Mbappè, gli chiede la maglia all’intervallo: subito sostituito A fine primo tempo della gara di campionato Alaves-Real Madrid, prima di rientrare negli spogliatoi, Abdel Abqar ha chiesto e ottenuto la maglietta di Mbappè. Un gesto che è costato carissimo al nazionale marocchino, subito sostituito dal proprio allenatore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Una scena usuale che accade in quasi tutte le partite in cui una delle principali stelle del calcio è in campo: l'avversario di turno ne chiede la maglia ricevendola come ricordo. Ma tutto ciò accade al 90′ non nel bel mezzo di una partita com e è accaduto martedì sera nel corso di Alaves-Real Madrid, valida per la 7a giornata di Liga spagnola: il difensore dei padroni di casa, Abdel Abqar a fine primo tempo è rientrato negli spogliatoi insieme a Kylian Mbappé e non ha resistito, chiedendo la maglia al francese. Un gesto che è costato carissimo, con il tecnico dell'Alaves – che poi glisserà sull'accaduto – che l'ha subito sostituito lasciandolo negli spogliatoi.

Cos'è successo tra Abqar e Mbappé all'intervallo di Alaves-Real Madrid

Non appena è arrivato il fischio di fine primo, tutti i giocatori dell'Alaves e del Real si sono diretti a bordo campo, imboccando la via degli spogliatoi ma una scena è stata immortalata dalle telecamere quando il difensore Abdel Abqar si è avvicinato e rivolto a Mbappé che si stava togliendo la propria maglietta, chiedendola: il francese non ha battuto ciglio, consegnandola ad Abqar che l'ha ringraziato. Un episodio che sarebbe stato plausibile e naturale se fosse avvenuto al 90′, ma che ha suscitato più di una semplice perplessità sulle tempistiche: in gioco c'era una partita di campionato, ancora un intero tempo da disputare, con il Real avanti 2-0 e uno stadio che rumoreggiava.

Abqar sostituito, resta negli spogliatoi dopo il gesto della maglia

A inizio ripresa, l'Alaves si è ripresentato in campo con una sostituzione difensiva: Guridi al posto di Abqar. Una scelta da parte del tecnico Luis Garcia che non è passata inosservata, anche perché da quando gioca nella prima squadra dell'Alaves, dal 2022 il nazionale centrale marocchino è un punto di riferimento importante, titolare e difficilmente sostituibile: anche in questa stagione, ha giocato da titolare tutte e sette le partite della Liga con il club basco, di cui cinque integrali. Dunque, la scelta di toglierlo, benché stesse pagando pesantemente proprio le folate offensive di Mbappé, è stata subito collegata proprio all'episodio della maglia. È sembrata una punizione, dunque, per un gesto considerato a dir poco inappropriato.

La spiegazione di Luis Garcia sulla sostituzione di Abqar: scelta tattica

Ovviamente nel post partita al tecnico dell'Alaves, più che domandare sulla sconfitta 3-2 contro il Real mitigata nel risultato solamente con i gol arrivati nei minuti finali, è stato chiesto il motivo di quel cambio a sorpresa. E se fosse stato legato alla richiesta della maglia all'intervallo: "Non so cosa abbia fatto", ha assicurato in conferenza stampa Luis Garcia. "Volevo solamente cambiare qualcosa perché volevo lavorare su un aspetto difensivo, una piccola cosa tattica. Non so se ha chiesto la maglia, non ne ho idea. Abqar è uscito perché volevo sostituirlo" ha ribadito il tecnico, lasciando però tutti poco convinti. Difficile non aver visto quel gesto compiuto di fronte a tutti.