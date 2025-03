video suggerito

Abbassa il finestrino pensando ad un autografo e viene aggredito: shock per Batubinsika Il difensore del Saint-Etienne Dylan Batubinsika è rimasto vittima di una brutale aggressione. Violento pugno in faccia mentre lasciava lo stadio.

A cura di Marco Beltrami

Una brutta storia di violenza arriva dalla Francia e scuote il panorama calcistico della Ligue 1. Dylan Batubinsika, difensore del Saint-Etienne è stato vittima di un'aggressione dopo l'ultima partita di campionato. Il nazionale congolese è stato preso di mira mentre era a bordo della sua auto e stava uscendo dallo stadio. Una situazione su cui sta indagando la polizia, con lo pseudotifoso autore del vile gesto che è ancora in fuga.

Momento a dir poco difficile per la squadra biancoverde che non vince da otto partite. Il nervosismo che serpeggia tra i tifosi è esploso dopo l'ultimo ko per 3-1 contro il Nizza. Potrebbe esserci questo dietro il brutto episodio accaduto a Batubinsika che come sempre stava tornando a casa dopo aver abbandonato con la sua vettura lo stadio Geoffroy-Guichard. Alle 19:45, il classe 1996 è stato avvicinato da alcuni tifosi. Uno di questi ha approfittato del finestrino abbassato (probabilmente il giocatore africano pensava di firmare un autografo) per colpire violentemente il calciatore con un pugno in faccia.

Un colpo a cui ha fatto seguito la fuga, mentre il ragazzo è rimasto ovviamente sconvolto. Per il momento nessuna denuncia è stata presentata, come confermato ad Actu.fr dal Saint-Etienne. Fortunatamente nessuna conseguenza per Dylan Batubinsika, che oltre alla contusione non ha riportato ferite o altri danni. Il club dal canto suo non può muoversi perché la vittima è Dylan non la società. Gli inquirenti comunque vogliono vederci chiaro anche attraverso l'utilizzo delle telecamere presenti nella zona. L'episodio potrebbe rientrare dunque nel clima di protesta per la situazione della formazione francese che occupa attualmente il penultimo posto.

Uno shock per Dylan Batubinsika che è al Saint-Etienne dal 2023, dopo una lunga “gavetta” in giro per l’Europa. Prima l’Anversa poi il Famaliçao, e il Maccabi Haifa fino ai biancoverdi, e chissà che questa situazione non lo spinga anche a valutazioni sul suo futuro francese.