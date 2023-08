A Harry Kane bastano 4 minuti per fare una magia con il Bayern Monaco: il suo esordio è da favola Harry Kane si presenta come meglio non poteva in Bundesliga. Il bomber inglese ha realizzato un gol e servito un assist favoloso nel 4-0 del Bayern Monaco al Werder Brema.

A cura di Alessio Morra

Il primo trofeo della carriera non è riuscito a vincerlo, al primo colpo, ma Harry Kane all'esordio in Bundesliga ha fatto capire al Bayern Monaco che ha fatto la scelta giusta. Perché il bomber inglese è stato decisivo nel successo contro il Werder Brema, nel primo match del campionato tedesco 2023-2024.

Maglia numero 9 ed esordio in Bundes contro il Werder, una delle rivali storiche, che però da diverse stagioni fa parte delle nobili decadute. Kane si presenta bene, schierato dal primo minuto da Tuchel, come Kim ma non de Ligt. L'ex del Tottenham impiega 4 minuti appena per regalare un assist straordinario al quasi omonimo Sané, che imbeccato a meraviglia non può sbagliare, è 1-0.

Quello resta il risultato dell'incontro per tutto il primo tempo, che resta così in bilico. Il Bayern nonostante l'enorme divario, trema soprattutto perché in porta c'è il vero vice di Neuer, il vituperato Ulrich, che in realtà si comporta bene in un paio di occasioni.

Al minuto 75 Kane raddoppia, aumenta così il suo numero di gol in assoluto, ma soprattutto realizza il primo in Bundesliga e in una competizione ufficiale con il Bayern. Gol e assist. Perfetto. Poi l'inglese esce quando manca poco alla fine e il Bayern, pure senza di lui, continua a spingere e nei minuti di recupero segna ancora con Sané e poi serve il poker con un gol del francese Tel.

Il Bayern inizia alla grande il campionato e manda un messaggio chiaro a tutti gli altri – Borussia in testa – vuole il titolo consecutivo numero dodici! Ma soprattutto i bavaresi, che hanno speso tanto e accontentato Tuchel, vogliono tornare a vincere la Champions League e con una rosa così, con una ventina di campioni, e un centravanti vero, il guanto di sfida a Manchester City e Real Madrid è lanciato.