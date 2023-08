La maledizione di Harry Kane: quarta finale persa e sempre a zero titoli vinti in carriera Pur passando al Bayern Monaco Harry Kane non è riuscito a togliere lo zero dalla casella dei trofei vinti. Dopo le finali perse con Tottenham e Inghilterra il bomber ha subito una delusione, subito, anche in Germania.

Vincere nello sport non è l'unica cosa che conta, anche se tutti vogliono farlo. C'è chi vince a raffica, chi ottiene pochi titoli, ma che vengono ricordati nell'eternità, ma c'è anche chi fa una fatica immane a sollevare un trofeo. A quest'ultima categoria appartiene Harry Kane, uno degli attaccanti più forti della sua generazione che a 30 anni in bacheca non ha nemmeno un trofeo. Si pensava che con il Bayern potesse togliere quel numero dalla casella e invece l'avvio è stato horror.

Una bandiera vera Harry Kane, che ha giocato per una decina d'anni con il Tottenham, ha segnato gol a grappoli. Meglio di lui in Premier solo Alan Shearer, altro grande mito. Harry Kane è stato più volte capocannoniere e sempre nell'elenco dei bomber più prolifici, ma con gli Spurs non è mai riuscito a vincere un trofeo.

I londinesi non hanno mai lottato concretamente per la Premier, lo hanno fatto solo nel 2016 quando vinse il Leicester e chiusero alla fine terzi. Ma Kane ha giocato, e non è cosa da tutti i giorni, una finale di Champions (quella del 2019). La seconda tutta inglese che vinse il Liverpool. Due anni dopo seconda finale, Coppa di Lega, il Tottenham inspiegabilmente decise di cacciare Mourinho poco prima della sfida con il Manchester City, che vinse 1-0.

Poi c'è stata la finale degli Europei, che noi italiani ricordiamo molto bene. A Wembley Kane fa il suo da capitano guida l'Inghilterra e trasforma uno dei rigori, ma l'Italia vince grazie a Donnarumma. Il trionfo di Mancini. Terza finale persa su tre.

Tutta l'estate del mercato inglese è stata vissuta sulla trattativa tra Kane e il Bayern, che alla fine è riuscito a comprarlo, sborsando oltre 100 milioni di euro. Una cifra enorme. Kane però è un bomber di primissima fascia. Trattativa lunga e laboriosa che si è chiusa poche ore prima della Supercoppa di Germania.

L'inglese è stato tesserato ed è andato anche in panchina. Sembrava l'epilogo perfetto. Il calciatore senza titoli vinti in carriera, che va in una squadra che sa solo vincere e che ha conquistato undici volte consecutive la Bundesliga. E invece Dani Olmo realizza una tripletta!

Il Lipsia batte il Bayern Monaco 3-0 e vince così dopo la Coppa anche la Supercoppa di Germania. Per il Lipsia, ironia della sorte, è il primo successo in questa manifestazione. Kane è entrato nella ripresa e non è riuscito a incidere. Ma soprattutto ha perso la quarta finale su quattro ed è rimasto senza trofei vinti. Per ora dovrà aspettare. Se il Bayern vincerà il dodicesimo titolo tedesco di fila potrà festeggiare il primo titolo.