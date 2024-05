Tuchel svela l’unico aspetto che lo ha stupito di Harry Kane: “È ridicolo, ogni giorno è lì”

video suggerito

Thomas Tuchel non smette di essere sorpreso da Harry Kane, l'attaccante al quale si attacca per sperare di arrivare in finale di Champions League. Il giocatore inglese vuole spezzare la maledizione dei trofei e vincere il primo della sua carriera, ma per farlo bisognerà battere il Real Madrid e lanciare la sfida al Borussia Dortmund. L'allenatore tedesco ormai lo conosce bene e in conferenza stampa ha raccontato un piccolo retroscena di ciò che accade tutti i giorni al centro di allenamento del Bayern Monaco.

L'occasione è nata quando un giornalista gli ha chiesto la cosa che più lo stupisce di Kane da quando lo allena. Ma, invece di parlare di aspetti di campo che soltanto lui conosce, l'ex Chelsea si è lasciato andare a un racconto divertente che riguarda l'attaccante e la sua bevanda preferita che consuma tutti i giorni, anche più volte al giorno, senza risentirne: "La quantità di cappuccini che beve al giorno è ridicola. È davvero sorprendente. Ogni volta che vado in cucina lui è davanti alla macchina del caffè a bere un cappuccino. Evidentemente gli fa bene. Sembra sano ed è in buona forma, così ho iniziato a farlo anch'io".

Tuchel e l'importanza di Kane in campo

Il racconto ha fatto ridere tutti i presenti in sala stampa che non si aspettavano di ascoltare quella storia. Oltre ai cappuccini, che evidentemente si sono trasformati nel grande segreto che permette a Kane di segnare così tanti gol, Tuchel ha ovviamente parlato della sua posizione in campo, dell'importanza che ha nello spogliatoio e del suo impatto sul calcio europeo che lo vede protagonista da ormai tanti anni: "Era capitano del Tottenham ed è il capitano dell'Inghilterra e ci ha dato tutto quello che potevamo aspettarci. Sapeva che portavamo una grande personalità nello spogliatoio. Oltre a quello che aggiunge in termini di gol, assist e movimenti, sa come gestire la pressione "