A Dortmund 81mila persone bloccate nello stadio: “Fuori c’è un veicolo sospetto con motore acceso” Paura al Signal Iduna Park durante Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen. Agli 81mila tifosi presenti è stato detto di non muoversi dai propri posti a causa di un veicolo sospetto presente all’esterno dello stadio.

La prima partita della Bundesliga 2022-2023 al Signal Iduna Park di Dortmund va in archivio dopo uno spiacevole fuori programma, risoltosi fortunatamente senza conseguenze negative. Nel corso della partita tra Borussia e Bayer Leverkusen, vinta 1-0 dai padroni di casa, ha avuto luogo un'operazione di polizia all'esterno dello stadio, a causa di un veicolo sospetto individuato dalle forze dell'ordine. Il deflusso dell'impianto è stato così sospeso, con 81mila persone bloccate all'interno dello stadio per diversi minuti dopo la fine della partita.

Il Borussia Dortmund ha provveduto ad avvisare di quanto stava succedendo fuori dallo stadio sia i tifosi presenti, sia attraverso i propri canali social: "A causa di un'operazione di polizia fuori dallo stadio, chiediamo a tutti i tifosi di rimanere nello stadio – recita la breve nota diramata dal BVB –. Non appena lo stadio potrà essere lasciato, vi informeremo direttamente".

Ci ha pensato poi la polizia a dare maggiori dettagli sulla situazione con un comunicato diffuso sui social: "Attenzione! Informazioni importanti per i tifosi presenti alla partita di Bundesliga al Signal Iduna Park. Nel parcheggio E3 è stato trovato un veicolo sospetto con il motore acceso. Poiché non si può escludere che questo veicolo possa rappresentare un pericolo, tutti i presenti allo stadio sono invitati a non lasciare l'impianto dopo la fine della partita. Per favore, restate al vostro posto. Stiamo attualmente adottando le prime misure per eliminare la situazione pericolosa. Affinché le misure di polizia possano essere eseguite senza disturbo, chiediamo a tutti di evitare l'area intorno allo stadio. Vi informeremo quando la situazione pericolosa sarà stata moderata".

La situazione si è poi risolta nel giro di mezzora. La polizia ha dato l'ok per l'apertura dei cancelli del Signal Iduna Park, consentendo così il deflusso degli oltre 80mila tifosi presenti: "Lasciate lo stadio con calma e seguendo le indicazioni delle forze di sicurezza". Successivamente le autorità hanno chiarito i dettagli della vicenda, il più classico degli equivoci. Il veicolo aveva il motore acceso a causa di un guasto di natura tecnica. Ma in situazioni del genere, lo insegna la storia, la prudenza non è mai troppa.

All'interno dello stadio, comunque, l'atmosfera è rimasta serena anche dopo la conclusione della partita, quando si è sparsa la notizia dell'operazione di polizia e la rete telefonica è andata in tilt per diversi minuti, congestionata dai numerosi tentativi di collegamento. La giornata, alla fine, si è conclusa positivamente per il pubblico di Dortmund, con una vittoria tirata per 1-0 con firma decisiva del solito Reus.