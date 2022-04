A Cristiano Ronaldo non sfugge niente, va su Instagram e regola i conti: “Siete due invidiosi” Cristiano Ronaldo è tanto attento alla cura maniacale del suo corpo, quanto ai commenti che lo riguardano. Proprio per questo su Instagram ha deciso di rispondere per le rime a due suoi celebri detrattori.

A cura di Marco Beltrami

Cristiano Ronaldo sta ricaricando le energie dopo l'assenza contro il Leicester. Reduce dagli impegni con il Portogallo che è riuscito a conquistare la qualificazione ai Mondiali, CR7 spera di poter dare contributo nella sfida in casa dell'Everton. Anche quando non gioca il 37enne fa discutere, e infatti negli ultimi giorni si è parlato a lungo in Inghilterra del suo rendimento stagionale e delle prospettive future all'Old Trafford. A quanto pare al portoghese non sono sfuggite alcune dichiarazioni che lo hanno particolarmente infastidito. Proprio per questo Ronaldo, che raramente si lascia andare a commenti a post altrui sui social, non ha resistito alla tentazione di togliersi il classico sassolino.

Il Manchester United ha giovato o meno del ritorno di Cristiano Ronaldo? E in futuro i Red Devils dovranno ancora fare affidamento su di lui? La prima domanda sembra avere una risposta affermativa a giudicare comunque dai 18 gol segnati dall'ex Real e Juventus, che forse sta iniziando a fare i conti con il dato anagrafico in termini di spunti e velocità, ma non ha smarrito il fiuto del gol. Per la seconda invece c'è chi pensa che i Red Devils abbiano bisogno di iniziare seriamente a puntare sui giovani, con lungimiranza, per aprire un ciclo che guardi al futuro. Uno scenario in cui il peso specifico di Ronaldo dovrebbe essere ridotto.

CR7, tanto maniacale nella cura del proprio corpo e degli allenamenti, a quanto pare è molto attento anche a quello che opinionisti e commentatori dicono di lui. Basti pensare al celebre episodio del passato in cui decise di chiedere conto a Cassano delle sue critiche pubbliche. Un segnale di questa sua curiosità? Un commento su Instagram che non è sfuggito agli utenti e ha scatenato una pioggia di reazioni. "Two jealous" (ovvero "Due invidiosi", ndr) accompagnato dalla faccina con gli occhi. Questo il laconico parere di Cristiano su una foto pubblicata su Instagram da parte di uno suo ex compagno di squadra, con il quale ha vinto praticamente tutto.

Si tratta di Wayne Rooney che ha condiviso con Cristiano Ronaldo lo spogliatoio del Manchester United dal 2004 al 2009, vincendo 2 Coppe di Lega, 3 Premier, 1 Community Shield, 1 Champions League, 1 Coppa del Mondo per club. L'ex centravanti attuale manager del Derby County ha pubblicato una foto prima della diretta televisiva su Monday Night Football, popolare trasmissione calcistica, insieme all'ex bandiera del Liverpool Jamie Carragher e al presentatore David Jones. Ronaldo non ha perso l'occasione per definire come invidiosi quelli che considera come detrattori.

Infatti dopo Carragher, anche Rooney si è espresso recentemente in termini non proprio positivi nei confronti di Ronaldo. Queste le sue parole: "Il ritorno di Cristiano ha giovato allo United? Dovrei dire di no. Se pensi al futuro del club, devi andare con giocatori più giovani e ‘affamati' che possano dare il meglio per portare in alto il Manchester United nei prossimi due o tre anni. Cristiano se la cava ancora bene, anche se non è il calciatore che era a 20 anni. Questo succede, questo è il calcio. Certo è sempre una minaccia in avanti, ma per il resto del gioco c'è bisogno di giocatori più giovani. Ci sono dei ragazzi bravi: Sancho starà meglio il prossimo anno, così come Marcus Rashford, Lingard che porta energia e McTominay. Devono solo avere fiducia, e credere di essere buoni giocatori". Parole che hanno fatto arrabbiare Ronaldo che ha deciso di definire Rooney e Carragher come invidiosi. Infatti per il portoghese i due ex calciatori, in realtà vorrebbero ancora poter giocare come lui. La polemica è servita.