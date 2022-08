4 passaggi in 8 secondi e palla in rete: Neymar, Messi e Mbappé confezionano un gol pazzesco Un gol pazzesco dopo soli 8 secondi dal calcio d’inizio: Neymar, Messi e Mbappé confezionano una perla in soli 8 secondi in casa del Lille. Il PSG è una macchina da guerra.

A cura di Vito Lamorte

Il Paris Saint-Germain è una macchina da guerra e Galtier sembra aver trovato la chiave giusta per farla funzionare al meglio. La squadra della capitale ha iniziato la stagione 2022-2023 con una ferocia e una cattiveria che non si erano viste spesso da quelle parti e anche i calciatori sembrano essere molto più a loro agio nel contesto tattico. La forza del PSG non era mai in dubbio, forse il contesto un po' di più.

Nella terza giornata di Ligue 1 Messi &. co erano ospiti del Lille e per mettere le cose in chiaro sul tipo di serata che sarebbe stata hanno fatto gol al primo minuto, praticamente dal calcio d'inizio. Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé con quattro passaggi in otto secondi hanno mosso la palla dalla metà campo fino all'area avversaria portandosi in vantaggio pochi istanti dopo il calcio d'inizio.

Neymar appoggia a Verratti, passaggio di ritorno al brasiliano che appoggia a Messi: la Pulce con un lancio dolcissimo trova Mbappé alle spalle della difesa avversaria e insacca alle spalle del portiere avversario con un delizioso pallonetto.

Una partenza perfetto per i campioni della Ligue 1 grazie ad uno schema che sembrava appena uscito dal campo di allenamento: un tentativo che è diventato realtà e ha messo in discesa la gara del PSG in casa del Lille.

La gara si è chiusa sul risultato di 7-1 per i ragazzi di Christoph Galtier con Mbappé che ha firmato una tripletta, Neymar ne ha segnato due e le altre due reti sono state segnate da Leo Messi e Achraf Hakimi. Una macchina da guerra.

Nelle prime tre gare di campionato ha segnato 17 gol e ne ha presi 3 mentre se contiamo anche il Trophée des Champions il bilancio sale a 21 reti realizzate.Una partenza spaventosa da parte del PSG, che quest'anno sembra non voler lasciare nulla agli avversari e ha deciso di mettere le cose in chiaro fin da subito. L'obiettivo principale resta la Champions League ma dopo le tante critiche dello scorso anno a Parigi hanno bisogno di dare continuità al loro dominio in Francia.