Neymar e Mbappé tra record, gol, assist e giocate straordinarie: pace fatta, il PSG ne fa 7 Il PSG ha letteralmente dominato contro il Lille, con il risultato di 7-1. Scatenati proprio Neymar e Mbappé, letteralmente dominanti insieme a Leo Messi.

A cura di Marco Beltrami

Una settimana di polemiche, a dir poco complicata. Sono stati giorni pesanti per il PSG, distratto dalle voci relative alla rottura tra Mbappé e Neymar, dopo il penalty-gate andato in scena nel match contro il Clermont. Le tante stelle dei Bleus hanno saputo comunque gestire la pressione, trasformandola nella giusta ispirazione. Una prova? Quanto accaduto in occasione del confronto in casa del Lille, da non sottovalutare alla vigilia chiuso con il risultato di 7-1. Dopo una manciata di secondi, la situazione è stata chiara.

Calcio d'inizio, quattro tocchi complessivi e subito gol per la formazione di Galtier. Tutto in appena 8 secondi, per quello che è un vero e proprio record. Mbappé dopo aver dato il via alle ostilità, si è tuffato in avanti, fino ad essere pescato da una geniale invenzione di Messi che con un lancio perfetto ha messo il compagno in condizione di battere a rete. Festa grande ed eguagliato il primato del gol più veloce segnato in Ligue 1, nel 1992 da Michel Rio con il Caen contro Cannes. Subito dopo la rete, Mbappé ha ringraziato Messi, ricevendo l'abbraccio collettivo anche del resto del gruppo.

Feeling ritrovato anche con Neymar? Forse è troppo presto per dirlo, anche se i due oltre al saluto pre-partita si sono cercati spesso in campo. Bellissimo il pallone servito dal brasiliano al francese che non è riuscito poi a trovare il raddoppio. A giovare comunque della ritrovata serenità, è stato il PSG che ha dilagato trovando la rete in altre tre occasioni del primo tempo. Gloria anche per Hakimi, Messi e poi finalmente anche Neymar.

Quest'ultimo dopo aver segnato è stato raggiunto anche da Mbappé che ha esultato al momento del gol. Abbraccio ed esultanza condivisa, a dimostrazione che almeno in campo bisogna parlare la stessa lingua e mettere da parte le ingerenze. La conferma è arrivato poi in occasione degli altri gol segnati da entrambi i calciatori, prima Mbappé con una finta eccezionale ha permesso al compagno di reparto di timbrare il cartellino del gol, e poi ecco un duetto superlativo con il transalpino che ha chiuso i conti, prima del terzo assist per il 7-1. Sintetizzando dunque: tripletta di Mbappé, doppietta di Neymar, con tre assist e gloria anche per Messi e Hakimi. Ciao ciao polemiche e spettacolo puro in campo.

D'altronde, lo stesso Galtier prima dell'incontro ha voluto ribadire le gerarchie e spegnere le polemiche sui calci di rigore: "Se ce ne sono due tanto meglio. Se ce n'è uno va già bene. Chi tira? Kylian numero 1. In linea di principio lo definisco sempre un secondo, che è ovviamente Neymar. E dopo che puoi avere situazioni come la scorsa settimana (Mbappé ha sbagliato il primo rigore, Neymar ha preso il secondo ndr). Devi essere intelligente. Ho visto cosa ha fatto Benzema ieri con Hazard, devi sii intelligente. Ma l'ordine è Kylian numero 1″.