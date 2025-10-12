Un tifoso a Banchero: “Segna altri due punti, vinco la scommessa”. Paolo gli risponde e non segna più

Paolo Banchero era impegnato in una partita della prestagione NBA coi suoi Orlando Magic, quando una persona seduta a bordo campo gli ha chiesto di segnare altri due punti per chiudere una scommessa. Il giocatore di origini italiane gli ha risposto dandogli del “tossico”, poi non ha segnato più neanche un punto.

A Paolo Banchero sicuramente non era mai capitato che durante una partita di basket qualcuno del pubblico gli chiedesse di segnare punti non per far vincere la squadra per cui tifava ma per poter chiudere una scommessa. Due punti messi a segno da Banchero e solo da lui: tanto serviva allo scommettitore per vincere. Il 22enne cestista NBA degli Orlando Magic è rimasto quasi incredulo, poi ha risposto sarcasticamente – dando del "tossico" da gioco d'azzardo al tifoso – e infine da quel momento non ha segnato più neanche un punto, con la conseguenza che l'uomo ha perso la sua bolletta.

La scommessa su Paolo Banchero era over 14,5 punti

Nel basket, come in altri sport di squadra, si può scommettere anche sulle singole prestazioni dei giocatori in una partita: si tratta dei classici over/under che possono essere relativi a punti segnati, rimbalzi, assist, etc. Con la stagione NBA che sta per iniziare, i Magic di Banchero affrontavano in un test amichevole i Philadelphia 76ers. La partita si è conclusa con una netta vittoria per Orlando, 128-98: il giocatore di origini italiane ha segnato 13 punti in 23 minuti, ma nessuno dopo lo scambio di battute col tifoso seduto a bordo campo.

La richiesta del tifoso scommettitore, la risposta di Banchero: "Amico, sei dipendente dal gioco"

In un video diventato virale sui social, si sente una persona del pubblico urlare a Banchero mentre gli era vicino: "Dai Paolo! Mi servono altri due punti! Altri due punti e vinco la mia scommessa multipla". Il giocatore a quel punto si è voltato un po' stranito e ha risposto: "Stai scommettendo sulla preseason, amico? Sei dipendente (sottinteso dal gioco, ndr). È la preseason, amico, rilassati".

Il giocatore dei Magic non segna più: bolletta persa

Lo scambio tra i due è avvenuto a metà del terzo quarto. Sfortunatamente per il tifoso, Banchero è stato tolto dal campo meno di un minuto dopo senza segnare alcun punto e non è più rientrato. Una scelta comprensibile da parte del coach Mosley, visto che si trattava solo di un match prestagionale. Un motivo in più per non buttarci soldi sopra…