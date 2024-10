video suggerito

Tyler Herro intervistato in campo, qualcosa lo distrae: "Mi dispiace, è una follia" Il giocatore dei Miami Heat, che in pre-season hanno battuto San Antonio perde il filo del discorso e ha una strana reazione quando vede cosa sta accadendo sugli spalti.

Tyler Herro è ancora sul parquet, risponde alle domande della giornalista a caldo, dopo la vittoria dei Miami Heat sui San Antonio Spurs in pre-season di NBA. Ma a un certo punto, distratto da qualcosa che stava avvenendo fuori dal campo perde il filo del discorso, sorride per stupore (non crede a quello che sta vedendo) poi torna in sé, si scusa e conclude la riflessione con la giornalista. Cosa è successo che lo ha distratto? Sugli spalti è scoppiata una rissa furibonda, sedata solo dopo qualche minuto dagli agenti che hanno bloccato i facinorosi.

Herro commenta la vittoria poi si distrae: "Mi spiace, è una follia"

La scena sembra tratta ad un copione di un film, invece è tutto vero. Herro ha l'asciugamano sulle spalle e si avvicina alla reporter che lo attende per un primo commento all'incontro e, più in generale, al momento dei San Antonio Spurs. Inizia a parlare e spiega: "Continuiamo a capire cosa possiamo fare per prepararci alla stagione", poi all'improvviso il tono della voce cambia e si nota come lo sguardo sia attirato da qualcosa che sta accadendo all'interno del palazzetto.

Sugli spalti ci sono tre persone che hanno iniziato a litigare, fino a darsele di santa ragione. Imbarazzato, spiega in diretta tv cosa sta accadendo. Lo fa con ridendo in maniera incredula. "Mi dispiace, sono distratto da una rissa lassù. Ma è folle!".

La zuffa a fine partita registrata in un video divenuto virale

Kelly Saco, la giornalista che sta interloquendo con Herro, resta stupita dinanzi a quello spettacolo poco edificante: "Spero solo che tutto finisca presto", è stata la chiosa dell'intervista. Il giocatore va via e mentre torna nello spogliatoio ha continuato a guardare la scena della rissa. Perché hanno iniziato a picchiarsi? Non è chiaro quale sia stato il motivo che ha scatenato quello sfogo di violenza.

Erano tre gli uomini che si sono affrontati a viso aperto, sferrando pugni. Due di loro sembravano coalizzati contro il terzo. Ne è scaturita una zuffa durata quasi un minuto, fino a quando gli agenti di polizia non sono intervenuti a bloccare i litiganti.

Uno di loro aveva anche la maglia che strappatasi nella colluttazione. In quella ressa stava per lanciarsi anche una donna, con ogni probabilità amica di uno dei contendenti. Sullo sfondo c'era un altro spettatore che urlava ai tre uomini di smetterla. A pochi metri di distanza, nella zona del campo, c'era chi, divertito, riprendeva quella scena.