Trova l’auto piena di popcorn (e senza una ruota): lo scherzo di Andre Drummond al rookie NBA è virale

Nel basket americano ci sono tradizioni antiche che durano fino ai giorni nostri, iniziate dall'alba dei tempi e tramandate con ogni generazione. Una di queste è che il rapporto tra veterani e nuovi arrivati in NBA non è mai idilliaco. Gli anziani della lega si sentono in dovere di ricordare chi ha fatto la storia ai più giovani e ridimensionarli sin da subito. Spesso questo sfocia in scherzi bonari che spaziano dal far pagare la cena, portare i borsoni della squadra o come nel caso di Adem Bona ritrovarsi la macchina piena di popcorn e senza una ruota.

Anche se Bona è ormai alla sua seconda stagione, per Andre Drummond (probabile autore dello scherzo) non è ancora cresciuto e lo considera un rookie a tutti gli effetti. O almeno "fino a quando non inizierà la nuova stagione", come ha dichiarato il centro dei Philadelphia 76ers. Bona è stato draftato nel 2024 come 41ª scelta al secondo giro, nonostante questa bassa posizione tra i prospetti ha trovato minuti e prestazioni incoraggianti nella suo primo anno tra i grandi, soprattutto in fase difensiva. Nato in Nigeria ha ottenuto il passaporto turco e proprio con la Nazionale di coach Ataman ha esordito nell'Europeo appena passato portandosi a casa la medaglia del secondo posto.

Andre Drummond durante il media day NBA

Cosa è successo alla macchina di Bona: lo scherzo di Drummond

È stato il centro dei 76ers a rivelare lo scherzo sui social con un video su TikTok. Il giocatore statunitense non ha ammesso la sua responsabilità nei fatti, ma con prontezza da reporter ha registrato l'intera scena: partendo proprio dal pneumatico, con tanto di cerchione, posizionato sulla sedia di Bona all'interno dello spogliatoio. Un oggetto insolito da trovare in un luogo simile, che ha portato il novellino a uscire di corsa per andare a controllare la sua auto. Solo allora si è accorto della montagna di popcorn che riempivano l'abitacolo e gli interni della vettura.

Tante guest star nel video, a partire dalle laute risate di Joel Embiid, ex MVP della lega nel 2022. Nel finale appare anche VJ Edgecombe, futuro talento dell'NBA selezionato da Philadelphia come terza scelta assoluta al draft. Proprio su di lui si è concentrato il focus di Drummond che l'ha indicato come potenziale prossimo bersaglio, visto il suo ruolo da rookie. Non si sa con certezza chi ci sia dietro lo scherzo, anche se il colpevole sembra essersi autodichiarato, così come la vera motivazione. In merito a questo, Drummond ha solo menzionato un "non essere sceso dal tavolo" da parte di Bona.

Quando vedremo i 76ers in campo

Agli occhi di Drummond, Bona smetterà di essere un rookie solo quando inizierà la nuova stagione e il giocatore turco compirà ufficialmente un anno di permanenza in NBA. Questo accadrà il 23 ottobre, quando a Boston i Celtics affronteranno la squadra di Philadelphia. Prima però ci sarà tempo per l'ultimo match in programma prima della fine del precampionato, un'ultima sfida tra i 76ers e i Timberwolves. Nel mentre, come si è visto fare da Drummond e Kelly Oubre Jr. nel video, i compagni aiuteranno Bona a mangiare i popcorn di troppo.