Tifoso NBA inquadrato sul maxischermo: sa che ha pochi secondi, è l'occasione della sua vita Un tifoso dei Phoenix Suns ha portato al livello più alto la partecipazione degli spettatori quando sono inquadrati sul maxischermo: prestazione leggendaria nel tripudio del pubblico.

A cura di Paolo Fiorenza

Negli sport professionistici americani le partite sono più di un semplice fatto agonistico: le arene di basket e hockey, gli stadi di football e baseball diventano il teatro di eventi da vivere per gli spettatori oltre lo spettacolo in campo. Musica, balletti, intrattenimento con le mascotte, gare a premi se si riesce a centrare un canestro da metà campo o simili prodezze. È show oltre che sport, un'esperienza coinvolgente per il pubblico, che spende tanti soldi per un biglietto ma viene gratificato in maniera appagante. Tra le interruzioni delle partite a scopo ricreativo, una parte importante ce l'hanno le ‘cam', ovvero le riprese degli spettatori che sono chiamati ad una partecipazione attiva quando inquadrati.

Celebri sono le ‘kiss cam', in cui coppie presenti sugli spalti sono chiamate a baciarsi, ma ci sono anche riprese in cui le persone si devono dare da fare ballando al ritmo del sottofondo musicale diffuso dagli altoparlanti o mostrando il loro entusiasmo in tutti i modi possibili. Gli spettatori hanno a disposizione pochi secondi per giocarsi al meglio il proprio momento di fugace celebrità ed un tifoso dei Phoenix Suns ha pensato bene di preparare qualcosa di clamoroso nel caso fosse stato inquadrato sul maxischermo durante una pausa del match che la squadra dell'Arizona ha giocato stanotte contro i Portland Trail Blazers.

Il ragazzo – che indossava la maglia numero 35 di Kevin Durant, peraltro assente per un problema al tendine del ginocchio sinistro – appena ha capito che tutti lo stavano vedendo ha mostrato tra le mani un cubo di Rubik, partendo immediatamente per risolverlo. Operazione conclusa con successo in meno di 15 secondi, nel tripudio di tutto il pubblico del palazzetto dei Suns. Il tifoso di Phoenix, che battendo i Blazers ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva, ha esultato come se avesse segnato un canestro da tre punti allo scadere.

Il ragazzo se l'è giocata bene, riuscendo a non farsi sopraffare dall'emozione, anche se qualcuno nei commenti sotto il video diventato virale ha scritto che "da qualche parte in Cina c'è un bambino di 8 anni che potrebbe farlo in 10 secondi o meno…".