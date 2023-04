Una coppia è inquadrata allo stadio, ma lui è restio a baciarla: lei allora bacia uno sconosciuto Una Kiss Cam in occasione di una partita di baseball in Messico è diventata virale per il colpo di scena del tutto inatteso: una coppia è inquadrata sul maxi schermo dello stadio, ma lui non ne vuole sapere di baciarla, allora lei si gira e bacia uno sconosciuto.

A cura di Paolo Fiorenza

La Kiss Cam è uno dei momenti di intrattenimento che animano gli intermezzi delle partite oltreoceano, sia che si tratti degli sport professionistici nordamericani giocati nei palazzetti che dei match che si svolgono negli stadi dell'America latina. Una telecamera svaria tra il pubblico alla ricerca di qualche coppia, che una volta inquadrata sul tabellone dell'impianto (e rimandata anche in TV nelle case) viene invogliata a baciarsi tra gli applausi del pubblico.

In genere le coppie stanno al gioco e si baciano appassionatamente quando si vedono inquadrate, ma altre volte accadono imbarazzanti variazioni sul tema: ad esempio il rifiuto opposto qualche giorno fa a un tentativo di bacio compiuto in diretta durante una partita di calcio colombiano, oppure quello che si è verificato in Messico in una pausa del match della massima serie di baseball tra i Sultanes de Monterrey e i Diablos Rojos.

In quest'ultimo caso la sceneggiatura è stata quella abituale della Kiss Cam, con la regia a scovare sugli spalti alcune coppie invitandole a baciarsi davanti a tutti. Tutto si è svolto secondo il solito copione, finché la telecamera ha inquadrato una coppia di giovani. Lei ha iniziato a ridere tutta contenta, poi ha guardato chi era al suo fianco aspettando che si facesse avanti per baciarla, ma ha trovato solo un'espressione imbarazzata di circostanza. Dopo attimi di disagio, la regia ha capito che il bacio non sarebbe arrivato ed è passata altrove, salvo poi tornare sui due ragazzi di prima.

Leggi anche La tattica segreta di Haaland per distrarre i difensori avversari: dà pizzicotti ovunque

Ed è stato lì che nel quadretto è spuntato un terzo protagonista a sorpresa: un ragazzo seduto appena sopra la coppia, che già nell'inquadratura precedente si era distinto per aver sporto la bocca in avanti nel gesto di stampare un bacio, invitando evidentemente i due che erano avanti a lui a baciarsi. Anche stavolta lei ha riso quando si è vista sul maxi schermo e anche stavolta ha sperato che chi le stava a fianco si facesse avanti, ma ha trovato il solito sorrisetto di chi non sa che cosa fare.

Allora la ragazza ha notato che il giovane dietro di lei continuava a gesticolare entusiasta e ha pensato che forse lui sì che l'avrebbe baciata: si è girata, gli ha puntato il dito e glielo ha chiesto: "Vuoi baciarmi tu?". E quello, che pure aveva la bocca piena, non se lo è fatto ripetere due volte: si è sporto in avanti e ha baciato sulle labbra la giovane messicana, che finalmente ha avuto la sua Kiss Cam nel tripudio generale, mentre il suo accompagnatore appariva sempre più impagliato, col sorriso che ormai era diventato una maschera di gesso.

Il video della scena, pubblicato dai social dei Sultanes de Monterrey, è diventato immediatamente virale, ottenendo centinaia di migliaia di visualizzazioni: una partita di baseball che difficilmente i protagonisti dimenticheranno.