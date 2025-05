video suggerito

Shaquille O’Neal testimonial del Napoli Basket: pronto a entrare in società con Rizzetta Assieme a Rizzetta, neo proprietario del club, il Napoli Basket potrebbe abbracciare anche Shaquille O’Neal: diventerebbe il testimonial della società. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

Matt Rizzetta sarà il nuovo proprietario del Napoli Basket e assieme a lui la città potrebbe accogliere un grande campione di questo sport: tutti gli indizi portano a Shaquille O’Neal, una suggestione che fa già battere i cuori della piazza. L'ex cestista potrebbe rivestire il ruolo di testimonial all'interno di questa acquisizione, legando il suo nome alla piazza partenopea che catturerebbe l'attenzione mondiale.

Il passaggio al gruppo dell'imprenditore americano è praticamente cosa fatta, ma nelle ultime ore Il Mattino ha fatto il nome dell'ex atleta, idolo dei Los Angeles Lakers. Shaq sarebbe pronto a fare il suo debutto in società e a lavorare in Italia, un Paese che da sempre ha catturato la sua attenzione: spesso è stato visto in giro nelle più note mete turistiche e Napoli potrebbe essere la sua destinazione finale in ambito lavorativo.

Shaquille O’Neal tra i nuovi proprietari del Napoli Basket

Basta già il nome per restituire la grandezza dell'atleta: dopo la vita da cestista, costellata di grandissimi successi, lo statunitense ha cominciato la carriera come commentatore televisivo diventando uno dei più amati all'interno del mondo sportivo grazie alla sua simpatia che spesso lo porta a diventare protagonista di siparietti divertenti e virali. Ma adesso potrebbe tornare in campo, seppur con un ruolo diverso.

Shaq ha scritto la storia in NBA e adesso sarebbe al fianco dell'imprenditore Rizzetta nell'acquisizione del 66% delle quote societarie del Napoli Basket tramite la sua holding North Six Group. Diventerebbe un testimonial della squadra, un volto d'eccezione per aiutare i giocatori nella loro crescita e attirerebbe anche l'attenzione degli spettatori di tutto il mondo che ancora ricordano le sue giocate.