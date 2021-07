Sacchetti punge l’Italia di calcio: “Essere alle Olimpiadi vale più del successo agli Europei” Il c.t. della nazionale italiana di basket a pochi giorni dall’esordio alle Olimpiadi ha lanciato una stilettata alla nazionale di calcio dicendo: “L’Italia di calcio ha vinto l’Europeo e siamo tutti contenti, abbiamo festeggiato. Noi abbiamo tagliato il traguardo olimpico, non abbiamo vinto ancora nessuna medaglia ma questa qualificazione è più importante di tante medaglie”. Sacchetti ha vinto da giocatore l’oro agli Europei e l’argento alle Olimpiadi del 1980.

A cura di Alessio Morra

Un mese indimenticabile questo per la nazionale di Basket che si è qualificata per le Olimpiadi compiendo un'impresa titanica, vincendo a Belgrado contro la Serbia. Quel successo ha riportato ai Giochi dopo 17 anni gli azzurri che nel girone affronteranno Germania, Nigeria e Australia e sognano una medaglia. Ma è stato un mese stellare per lo sport italiano con la finale di Berrettini a Wimbledon e la vittoria degli Europei della Nazionale di calcio. Il c.t. dell'Italbasket ha lanciato una stilettata alla nazionale di calcio, che ovviamente ha elogiato. Sacchetti ha dichiarato che vale di più una qualificazione alle Olimpiadi che il successo agli Europei.

Nell'ultimo incontro con la stampa prima dell'esordio contro la Germania, il tecnico della nazionale di basket ha sostenuto che il pass per Tokyo 2020 vale molto di più rispetto alla vittoria degli Europei, e ha rammentato anche le medaglie vinte da giocatore (Sacchetti vinse lo storico oro negli Europei di Nantes 1983 e il bronzo nell'edizione seguente):

L'Italia di calcio ha vinto l'Europeo e siamo tutti contenti, abbiamo festeggiato. Noi abbiamo tagliato il traguardo olimpico, non abbiamo vinto ancora nessuna medaglia ma questa qualificazione è più importante di tante medaglie. Io da giocatore avevo vinto medaglie agli Europei ma aver giocato l'Olimpiade di Mosca per me è valso molto di più.

Gallinari entusiasta per la partecipazione alle Olimpiadi

Nella conferenza stampa c'era anche Danilo Gallinari, l'uomo che si è aggiunto al gruppo dopo la qualificazione. Il ‘Gallo' è stato inserito tra i 12 dal c.t. Sacchetti, che non aveva potuto convocarlo per il pre-olimpico perché Gallinari era impegnato nelle semifinali NBA.