Danilo Gallinari parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il c.t. Sacchetti ha reso noti i nomi dei 12 convocati che parteciperanno ai Giochi Olimpici. Il forte giocatore degli Atlanta Hawks nei prossimi giorni dunque volerà in Italia e raggiungerà i compagni di squadra a Roma, dove si radunerà il gruppo il 12 luglio prima di partire alla volta del Giappone. Gallinari non ha potuto disputare il preolimpico perché impegnato nelle finali di Conference NBA, aveva dato via social la sua disponibilità ed è stato riaccolto nel gruppo. Esce Awudu Abass, che ha dato un importante contributo nelle tre sfide disputate a Belgrado.

I convocati dell'Italia per le Olimpiadi 2021: Simone Fontecchio, Danilo Gallinari, Niccolò Mannion, Nicolò Melli, Riccardo Moraschini, Alessandro Pajola, Achille Polonara, Giampaolo Ricci, Marco Spissu, Amedeo Tessitori, Stefano Tonut, Michele Vitali. Sei dei dodici giocatori convocati militano in club internazionali (tre in NBA, due in Germania e uno in Spagna), convocati tre giocatori della Virtus Bologna campione d'Italia, un cestista di Milano, Sassari e Venezia.

L'Italia affronterà nel girone l'Australia, la Nigeria e la Germania. I tedeschi saranno i primi avversari, domenica 25 luglio (ore 6.40), poi tre giorni dopo e cioè mercoledì 28 luglio ci sarà Italia-Australia (alle 10.20), un orario più comodo per gli appassionati. Mentre sabato 31 luglio alle ore 6.40 inizierà Italia-Nigeria. Si qualificano le prime due, ma la terza classificata può essere ripescata.

Gli Azzurri sono riusciti a qualificarsi per la prima volta dopo 17 anni vincendo una partita eccezionale a Belgrado in casa della Serbia, che pareva imbattibile. Un successo memorabile che ha esaltato non solo gli appassionati di basket. Gallinari nel day after aveva manifestato la sua disponibilità ed è tornato in gruppo, a differenza di Belinelli e Datome che sono rimasti esclusi.