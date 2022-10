Draymond Green aggradisce Poole, spunta il video: feroce rissa tra compagni in allenamento Draymond Green ha rifilato un pugno a Jordan Poole durante un allenamento dei Golden State Warrios, ora è spuntato anche un video in cui si vede tutto quello che accade.

A cura di Alessio Morra

La pre-season della NBA è iniziata da qualche settimana. Le squadre si stanno preparando per la nuova stagione. I Golden State Warriors difendono il titolo, ma all'interno della squadra gli animi non sono sereni. Perché durante un allenamento c'è stata una lite tra Green e Poole, con il primo che ha sferrato un pugno al compagno di squadra. E ora è spuntato anche un video.

Draymond Green è un giocatore di valore, ma ha la fame di bad boy. Ma soprattutto, riferendosi a questa lite, va detto che con Jordan Poole i rapporti non sono buoni. Certo, però, non si pensava che durante una seduta di allenamento Green potesse rifilare un pugno in pieno volto a Poole, che ha continuato l'allenamento senza riportare nulla di significativo. I Warriors stanno valutando se sanzionare Green, ma è difficile pensare che finisca fuori dalla squadra, che il 18 ottobre nella gara che aprirà la stagione 2022-2023 riceverà gli anelli per il titolo vinto. La matassa dovrà sbrogliarla il saggio e bravo coach Kerr, probabilmente ci sarà una molta per Green.

Il pugno di Green a Poole.

Green è un cestista di livello ha vinto 4 volte il titolo con i Warriors, non ha un carattere semplice, ma con Poole, che di anni ne ha 23 ed è stato uno dei protagonisti lo scorso anno, non aveva mai avuto problemi. Negli Stati Uniti chi conosce da vicino le vicende dei Dubs sostiene che Poole era si sente ‘cresciuto' e ritiene di avere uno status differente.

Ma intanto in attesa di saperne di più è spuntato online un video dell'allenamento dei Warriors, pubblicato da TMZ. Il video è forte. Perché si vede Draymond Green avvicinarsi a Jordan Poole. Forse vola qualche parola, poi Green tocca Poole, gli mette le mani sul petto. Poole lo spinge, vuole allontanarlo da sé e risponde con un gesto identico, ma con maggiore violenza. Quel gesto fa andare su tutte le furie Green che gli rifila un pugno con enorme violenza. I compagni vedono tutto e si fiondano per dividerli. Così hanno evitatoo il peggio, si spera non ci sia il secondo round.