Pozzecco non sarà più il coach dell’Italbasket: l’annuncio dopo il ko con la Slovenia agli Europei

Dopo tre anni Gianmarco Pozzecco chiude la sua esperienza da coach della Nazionale Italiana di Basket. Ad annunciarlo è stato lo stesso Pozzecco nel corso della conferenza stampa che si è tenuta dopo la sconfitta degli azzurri contro la Slovenia e che ha sancito l'eliminazione dell'Italia dagli Europei. "È stata la mia ultima partita con la nazionale, la decisione è mia – ha detto Pozzecco secondo quanto riferisce Sky Sport -. Ringrazio il presidente Petrucci che mi ha dato l’onore di allenare la nazionale e anche il general manager Salvatore Trainotti per aver creduto sempre in me. Ringrazio il mio staff, sono i miei fratelli".

Pozzecco era stato ingaggiato come nuovo ct dell'Italbasket nel 2022 sostituendo Meo Sacchetti protagonista di un ciclo durato cinque anni iniziato nel 2017. Per l'ex coach di Varese, Fortitudo Bologna e Dinamo Sassari dunque l'addio agli azzurri a seguito dell'eliminazione agli ottavi contro la Slovenia di Luka Doncic. La sfida è terminata con il punteggio di 84-77 culminata con una prestazione fantastica dello stesso Doncic capace di totalizzare ben 42 punti. Non sono bastati agli azzurri i 22 punti di Simone Fontecchio. Partita che ha sancito anche l'ultima di Danilo Gallinari con gli azzurri.

Pozzecco durante la sfida contro la Slovenia.

Pozzecco ha dato tutto per l'Italbasket ma non è riuscito nell'impresa di portare agli azzurri una medaglia in una competizione maggiore (europei, mondiali o Olimpiadi) dall'argento di Atene 2004. Secondo quanto riferisce anche Sky Sport le dimissioni Pozzecco le aveva decise ancora prima dell'inizio della competizione e non è una conseguenza della sconfitta contro la Slovenia. “Tutti i miei giocatori li amo e non mi interessa che tipo di allenatore possa essere e di cosa si pensi di me – ha detto ancora Pozzecco in sala stampa -. Nella mia carriera da allenatore mi concentro solo sui miei giocatori. Non lo dico perché abbiamo perso, ma perché li ho visti soffrire".

Le lacrime di Pozzecco dopo l'annuncio di lasciare l'Italbasket

Pozzecco ha provato a dare il massimo nel corso di questa avventura ma non è riuscito a centrare l'obiettivo che si aspettava. "Posso essere il peggior allenatore del mondo, ma nessuno ha il rispetto che ho io per i giocatori italiani e forse troveranno un altro che li amerà come me, ma non più di me”. Al termine della conferenza stampa Pozzecco non ha trattenuto le lacrime e ha concluso la sua conferenza stampa mostrando sul suo viso tutta la sua emozione per l'annuncio appena fatto.