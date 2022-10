Paolo Banchero colleziona un altro record nella notte, ma i suoi Magic perdono contro Boston La prima scelta assoluta del draft 2022 e un inizio a dir poco incoraggiante di carriera. Che notte dopo notte, continua a vederlo raccogliere record.

A cura di Luca Mazzella

Tre partite, tre volte sopra i 20 punti, una doppia-doppia nel mezzo. L’avventura NBA di Paolo Banchero, prima scelta 2022 degli Orlando Magic e destinato (si spera) a diventare presto un giocatore della Nazionale italiana di basket, è iniziata nel migliore dei modi. Il ragazzo di Seattle, pur faticando nelle percentuali dal campo sulle quali pesano inevitabilmente anche le spaziature di una squadra con pochi tiratori e le attenzioni difensive di avversari che hanno da subito identificato in lui e in Franz Wagner le minacce più credibili dei Magic, sta mostrando enorme personalità e paurosi lampi di talento notte dopo notte, con un arsenale offensivo già molto vario e che comprende sia giocate in avvicinamento al ferro – suo punto forte e sul quale si deciderà tanto del suo sviluppo – che faccia a canestro, dove pur con discontinuità – stanotte ha tirato 6/19 dopo il 6/18 contro gli Hawks, l’ala proveniente da Duke sta mostrando flash più che interessanti dal palleggio. L’ultima partita in cui Paolo ha mostrato tutto ciò di cui è capace, in ordine di tempo, è stata quella della notte contro i Boston Celtics, una delle migliori organizzazioni difensive della lega. La squadra finalista NBA ha alternato in marcatura su di lui Jaylen Brown, Derrick White e anche Jayson Tatum, che in un timeout ha espressamente chiesto a coach Joe Mazzulla di potersi accoppiare a Banchero, che con personalità non ha comunque sfigurato contro l'ala dei Celtics che per molti rappresenta la comparison più credibile se il suo gioco dovesse evolversi nel migliore dei modi.

Il tabellino finale dell’italo-americano dice 23 punti con 6/19 dal campo, 5 rimbalzi e 3 assist ma anche 126-120 per i Celtics corsari in Florida, ma c'è da immaginare che in quel di Orlando nessuno sarà particolarmente rammaricato per la sconfitta dal momento che per un roster così limitato un ulteriore viaggio al draft (dove i Magic detengono anche la futura scelta dei Chicago Bulls) sembra necessario nell'ottica di individuare ulteriore talento da aggiungere.

I record

Con la prestazione contro Boston Paolo Banchero è diventato il primo giocatore dal 1979/80 (quando ci riuscì Bill Cartwright) a segnare almeno 20 punti con 5 rimbalzi in ognuna delle prime 3 gare in carriera. Limitando il range alle sole prime scelte, era dal 1968/69 che una prima scelta assoluta non iniziava con 3 partite da 20 punti. Paolo sta viaggiando a 23.3 punti, 8.7 rimbalzi e 3.3 assist di media finora.

Una partenza, considerando anche l'esordio da 27 punti, 9 rimbalzi e 5 assist che lo hanno reso il primo esordiente dai tempi di LeBron James a iniziare con una partita da 20-5-5, che pur non essendo stata accompagnata da altrettante vittorie di squadra fa ben sperare per il futuro. La difesa resta un aspetto su cui lavorare con insistenza, ma offensivamente ciò che colpisce maggiormente di Banchero è la già notevole capacità di sfruttare fisicità e atletismo nelle soluzioni in avvicinamento al ferro, che il ragazzo sembra cercare con insistenza una volta capito di non essere in serata al tiro da fuori. È esattamente da questo tipo di approccio in attacco che capiremo che tipo di giocatore potrà diventare Paolo in futuro ma per ora, viste le aspettative su di lui, non si può che essere soddisfatti per quanto visto. E continuare speranzosi ad aggrapparsi alla sua rinnovata promessa di voler giocare il Mondiale con l'Italbasket.