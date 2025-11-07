Olivier Rioux ha debuttato, è ufficialmente il più alto giocatore di sempre di basket: “Tutto pazzesco”

Il 6 novembre 2025 è stata una data storica per il basket e per Olivier Rioux in particolare che ha debuttato in una gara NCAA. Diventando ufficialmente il giocatore più alto di sempre con i suoi 236 centimetri. Solo 2 minuti e una manciata di secondi, senza mai toccare il pallone, ma nessuno se n’è accorto: “E’ stato pazzesco” ha detto a fine gara rivivendo quei momenti con il pubblico in delirio che lo acclamava.

Olivier Rioux era già da tempo la matricola più alta di sempre, ma adesso il diciannovenne canadese è ufficialmente il gigante del basket di ogni tempo. Con i suoi 2 metri e 36 centimetri, ha infatti debuttato giovedì 6 novembre, in occasione della gara tra Florida Gators e North Florida contribuendo di fatto alla vittoria dei suoi compagni di squadra. Solamente 2 minuti e qualche secondo in campo, ma è stato sufficiente per inserirlo in tabellino e trasformarlo in un momento da record assoluto, tra l'ovazione del pubblico presente.

Il debutto ufficiale di Olivier Rioux: il più alto di sempre nella storia del basket

Il suo ingresso in campo è arrivato a vittoria oramai ampiamente in mano dei Gators, nei due minuti finali della partita quando coach Todd Golden lo ha inserito su insistenza del pubblico che già dall'intervallo lo aveva acclamato. Un momento storico, che ha dato vita anche ad una divertente sequenza di situazioni che hanno fatto risaltare ancor più la stazza imponente del giovane canadese. Mentre veniva sostituito, il suo compagno di squadra Micah Handlogten gli ha fatto il cinque e ha scambiato qualche parola di incoraggiamento: ma accanto a Rioux anche lui sembrava minuscolo, nonostante i suoi 2,16 metri di altezza, sovrastato dai 236 centimetri del 19enne che gioca in Florida dal 2023 e che aspira ad un posto in NBA, seguito da vicino dai Toronto Raptors.

L'ovazione del pubblico al momento della sostituzione: "E' stato pazzesco"

"Non può giocare se non per due o tre minuti" aveva anticipato Todd Golden prima del match riferendosi alla possibilità di vedere per la prima volta in una gara ufficiale universitaria NCAA, Olivier Rioux e alla fine non ha resistito: così il pubblico dell'Exactech Arena di Gainesville è letteralmente esploso al grido all'unisono "Oli, Oli!". Nessuno ha badato che il suo ingresso non ha portato alcun beneficio statistico alla squadra, non toccando mai di fatto il pallone e finendo con tutte le statistiche di fine gara a zero. Quell'istante ha segnato comunque parte della storia del basket americano.

Olivier Rioux, il gigante bambino dalle misure eccezionali

Olivier Rioux ha vissuto quei momenti incredibili, ricevendo un incredibile affetto generale: "È stato incredibile", ha detto a fine gara. "Il supporto di tutti è stato pazzesco: i miei compagni di squadra, i miei allenatori, i tifosi. Mi sento davvero fortunato…". Dopotutto per Rioux non è la prima volta ad essere al cento dell'interesse generale per la sua impressionante stazza: era stato già recentemente ribattezzato come l'adolescente più alto del mondo prendendosi le prima pagine anche del basket per le sue misure eccezionali: il 60 come numero di scarpe, 236 centimetri per 131 chili. Un gigante che farebbe trasformare in "nanetti" fenomeni assoluti come LeBron James (2 metri e 6 centimetri) o Yao Ming (2 metri e 29) e Shaquille O'Neal (2 metri e 16). Al netto di un talento ancora tutto da dimostrare.