Olivier Rioux è la matricola del basket più alta al mondo: le dimensioni sono impressionanti Il centro canadese ha 18 anni e arriva a 2,36 metri di altezza, non ha eguali nella categoria della pallacanestro universitaria. Rioux pesa oltre 130 chili e calza scarpe numero 60. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Olivier Rioux ha 18 anni ed è alto 2 metri e 36 centimetri. Un grattacielo che cammina, almeno così lo vedono i compagni di squadra e gli avversari delle squadre di basket. Passare la sfera a lui è come lanciarla tra le stelle: la ghermisce e la schiaccia a canestro col minimo sforzo, accenna appena a un saltello ma l'impressione è che si alzi sulle punte dei piedi. Per adesso è solo una matricola e vederlo accanto ai coetanei mette in evidenza la stazza sproporzionata.

Il cestista canadese è stato ribattezzato l'adolescente più alto del mondo e nell'ambiente universitario della palla a spicchi non ha eguali. I dati indicati nella documentazione ufficiale fornita dalla franchigia dei Gators della Florida fanno del giovane centro originario di Montreal (in Canada) un giocatore dalle misure eccezionali: calza 60 come numero di scarpe, persa 131 chili. E, tanto per restare in tema di comparazione, le sue dimensioni sono tali da poter guardare dall'alto in basso anche ‘montagne' della pallacanestro come LeBron James (2 metri e 6 centimetri) e sovrasta giganti come gli ex giocatori Yao Ming (2 metri e 29) e Shaquille O'Neal (2 metri e 16).

Se un domani riuscirà ad arrivare in NBA, Rioux straccerà anche le statistiche del torneo americano: il giocatore di basket più alto nella storia è il rumeno Gheorghe Muresan con 2 metri e 31 centimetri, tra i giganti attuali spicca Tacko Fall che non va oltre i 2 metri e 29. Al mondo solo l'ex sovietico Alexandre Sizonenko (2.37 m) e il libico Ali Nashnush (2.45 m) sono più alti del giovane canadese.

Altri giocatori, che non sono piccoli, sembrano minuscoli quando stanno accanto al loro nuovo compagno di squadra. Basta dare un'occhiata alle foto o alle immagini delle partite di Rioux quando era 15enne: aveva già abbondantemente superato la quota dei 2 metri e nel corso del tempo ha continuato a crescere. Passando dalla misura di 1,85 metri all'età di 8 anni alle dimensioni attuali.

Questione di genetica che, almeno nel suo caso, ha avuto uno sviluppo incredibile: la famiglia Rioux è piuttosto alta, con suo padre e sua madre che toccano l'asticella dei 2 metri e suo fratello maggiore che è ‘più basso' (anche se di poco).

Le dimensioni contano ma nel caso di Rioux non bastano perché possa prevalere nel corso del gioco. Il difetto maggiore che ha è nello sviluppo della sua coordinazione: soprattutto in circostanze di reazione rapida non mostra ancora abbastanza destrezza