Nessuna squalifica per Milano e Bologna: Daspo per il tifoso che ha scatenato la rissa in Gara 2 Il giudice sportivo ha commutato le squalifiche in multe economiche, la serie finale per lo scudetto di basket tra Olimpia e Virtus non avrà scossoni. Individuato e denunciato il tifoso reo dell’aggressione a Teodosic e Hackett: per lui pronta l’espulsione a vita.

A cura di Alessio Pediglieri

Poteva finire molto peggio sia per l'Olimpia Milano sia per la Virtus Bologna: la rissa scatenatasi a ridosso della fine di Gara 2 al Forum di Assago non ha però sortito conseguenze pesanti per le due società con il giudice sportivo che ha optato per la linea morbida. Non sarà invece altrettanto facile cavarsela per chi ha scatenato il putiferio a bordo parquet: il tifoso che ha fatto scattare la scintilla è stato infatti individuato e per lui non ci sarà altro che un Daspo a tempo indeterminato.

Il Giudice Sportivo non ha voluto calcare la mano per la rissa scattata nel post partita della finale scudetto tra Milano e Virtus Bologna, al Forum, la casa dell'Olimpia dove un sostenitore delle Scarpette rosse ha ecceduto nel tifare contro le V Nere mentre uscivano dal campo, scatenando la reazione scomposta di due giocatori in particolare, Milos Teodosic e Daniel Hackett, che hanno perso ogni controllo aggredendo lo spettatore.

Vedendo e rivedendo i filmati divenuti immediatamente virali sui social ci si attendeva diverse squalifiche che avrebbero potuto anche condizionare la serie scudetto per l'atto finale del campionato di basket 2023. L'Olimpia per responsabilità oggettiva, con la squalifica del campo per una evidente mancanza del servizio d'ordine e di sicurezza che avrebbe dovuto prevenire e vietare qualsiasi contatto tra giocatori e tifosi. La Virtus nelle figure di Teodosic e Hackett, protagonisti di una reazione violenta e antisportiva. Invece, tutto si è ridotto in una sostanziale pace armata con le pene tramutate in semplici sanzioni economiche.

Tutti i provvedimenti disciplinari sono stati convertiti in una pena pecuniaria, con il Giudice sportivo che ha messo mano al Regolamento di giustizia della Fip. Così sono arrivati 12mila euro di ammenda per l’EA7, e altri 3mila euro a testa per il play serbo e l’ex azzurro che giocano per la Virtus Bologna. Non c'è squalifica del campo né dei giocatori e la serie potrà proseguire senza ulteriori intoppi con gara 3 in programma mercoledì 14 giugno a Bologna e l'eventuale gara 4 si giocherà regolarmente al Forum di Assago.

Non finirà invece altrettanto bene per il tifoso dell'Olimpia Milano, resosi responsabile di aver acceso la scintilla, provocando Teodosic al momento dell’uscita dal campo e scatenando la reazione furente di Daniel Hackett che lo ha spintonato, scatenando il finimondo. Lo spettatore è stato identificato a fine gara, ed è subito scattata la procedura per il Daspo. L'unica nota positiva è che nella zona dove si è scatenata la bagarre, in cui erano presenti alcune famiglie con bambini, dei giocatori di Milano, nessuno fortunatamente si sia fatto male: solo tanto spavento e confusione.