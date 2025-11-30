L’Italbasket batte la Lituania per 82-81 all’ultimo secondo: primo successo per coach Luca Banchi

L’Italia strappa una vittoria in extremis in Lituania nel lungo percorso verso la FIBA World Cup 2027, imponendosi 82-81 dopo una gara punto a punto. A decidere il match è stato il canestro di Mannion negli ultimi sette secondi, seguito dalla difesa decisiva di Petruccelli su Velicka.

Prestazione superlativa di Gabriele Procida, autore di 24 punti, mentre Tonut ne mette 16 e Mannion 15. Per Luca Banchi arriva così il primo successo alla guida della nazionale azzurra dopo la sconfitta con l'Islanda.

L’Italia ottiene una vittoria sofferta e spettacolare in Lituania, conquistando il successo 82-81 grazie a un lampo di Nico Mannion a 7 secondi dalla fine e alla difesa decisiva di John Petrucelli sull’ultimo possesso di Velicka, che aveva appena segnato una tripla a 13 secondi dalla sirena. Un trionfo che permette agli Azzurri di agganciare Lituania e Islanda a una vittoria nel girone, rimettendo tutto in equilibrio.

Per gran parte della gara, però, il controllo sembrava nelle mani dei padroni di casa. La Lituania parte subito forte con un parziale di 7-0, imponendo un ritmo elevato e dominando i rimbalzi offensivi. L’Italia reagisce con Tonut e Mannion, ma il primo periodo si chiude sul 19-16 per i baltici. Nel secondo quarto, la squadra di Kurtinaitis allunga fino al +10, sfruttando fisicità e capacità di creare seconde opportunità. Gli Azzurri provano a restare a contatto con un mini-break di energia, ma chiudono comunque il primo tempo sotto 39-34.

Al rientro dagli spogliatoi, l’Italia appare più solida e concentrata, contenendo meglio l’uno contro uno e limitando le incursioni lituane. I progressi sono evidenti: gli Azzurri rimangono a contatto e chiudono il terzo periodo sul 54-54, segnando il momento in cui l’inerzia della partita inizia a spostarsi dalla loro parte.

L’ultimo quarto diventa una vera battaglia di nervi e talento, con Gabriele Procida protagonista assoluto: mette a referto 18 punti, trascinando la squadra e cambiando ritmo e fiducia. La Lituania risponde colpo su colpo, ma l’Italia sorpassa entrando negli ultimi 30 secondi sul 80-78. Sembra fatta, finché Velicka realizza una tripla a 13 secondi dalla fine, riportando avanti i suoi 81-80.

Timeout Banchi: Mannion riceve la palla, trova il corridoio giusto e realizza il sottomano decisivo dell’82-81. L’ultimo tiro dei lituani viene neutralizzato dalla difesa perfetta di Petrucelli, che costringe Velicka a un tentativo affrettato e impreciso. Finisce 82-81, con gli Azzurri che esplodono in festa sul parquet di Vilnius.

Non è solo una vittoria prestigiosa, ma un momento chiave per il girone: l’Italia rientra in corsa, dimostrando carattere, lucidità nei momenti decisivi e una fiducia preziosa per il futuro. Questo gruppo giovane e ancora in costruzione ha mostrato di saper soffrire e l