LeBron James scoppia a piangere in campo, crollo emotivo improvviso: cosa è successo in NBA

Scene molto toccanti stanotte a Cleveland, dove i Los Angeles Lakers sono stati sconfitti pesantemente dai Cavaliers. Il ritorno a casa di Lebron James, che a 41 anni potrebbe essere vicino al passo d'addio, ha risvegliato emozioni fortissime nel fuoriclasse del basket NBA. LeBron è scoppiato a piangere improvvisamente nel primo quarto, quando durante un timeout i Cavs (la squadra con cui ha esordito tra i pro 23 anni fa e dove è tornato dopo i due titoli di Miami per vincere anche lì l'anello nel 2016) hanno mostrato sui maxi schermi dell'arena un bellissimo video tributo dedicato a lui.

Il filmato ha mostrato momenti indimenticabili della sua carriera a Cleveland, come la leggendaria prestazione in Gara 5 delle finali della Eastern Conference del 2007 contro i Detroit Pistons. In quella partita, un giovanissimo LeBron segnò addirittura 25 punti consecutivi (29 degli ultimi 30 della squadra, incluso il canestro decisivo a 2,2 secondi dalla fine dopo due tempi supplementari) trascinando i Cavs alla loro prima storica finale NBA, che poi avrebbero perso nettamente con i San Antonio Spurs. Qui sotto il video di quella prova mostruosa.

LeBron James vede sullo schermo il tributo dei Cleveland Cavaliers e si commuove

Rivedere quelle immagini a 41 anni, quando l'orologio della sua carriera di sportivo sta per scoccare l'ultima ora, ha toccato evidentemente corde profonde nell'animo del nativo di Akron. LeBron non ha retto all'emozione e ha lasciato che i suoi sentimenti fluissero potenti: seduto a bordo campo, mentre guardava il video, è crollato in lacrime, asciugandosi gli occhi prima con la maglia e poi con un'asciugamano, mentre il pubblico gli tributava una standing ovation infinita.

La partita poi è andata malissimo per i Lakers, sconfitti 129-99, ma ‘King James' – che ha pagato lo scotto dell'emozione chiudendo con soli 11 punti a referto – è riuscito a stabilire l'ennesimo record mostruoso della sua carriera: è diventato il primo giocatore nella storia della NBA a raggiungere i 60mila minuti giocati nella stagione regolare.

Nel dopo partita, LeBron ha spiegato che non si aspettava nulla del genere e che la vicenda in quel momento "lo ha preso". Il quattro volte campione NBA e pluri MVP ha detto che davvero "potrebbe essere stata l'ultima volta" a Cleveland, ma anche ancora non ha preso una decisione definitiva circa il ritiro a fine stagione.