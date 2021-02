Kevin Durant non prenderà parte all'NBA All-Star Game 2021 ad Atlanta. I Brooklyn Nets hanno comunicato che la loro stella non sarà a disposizione a causa di uno stiramento al bicipite femorale: a sostituirlo sarà Domantas Sabonis dei Pacers. Il coach di Brooklyn, Steve Nash, in merito alle condizioni di KD ha dichiarato: "È come avere una Lamborghini parcheggiata in garage ed essere costretto a viaggiare con altro. Inutile correre dei rischi in questa fase della regular season, meglio tenerlo a riposo". Durant è riuscito a scendere sul parquet soltanto 7 volte in stagione al fianco di Kyrie Irving e James Harden.

Sabonis è la stella indiscussa degli Indiana Pacers e i numeri della sua ultima stagione parlano per lui: 21.5 punti, 11.7 rimbalzi e 5.7 assist sono le sue medie in questi primi due mesi di regular season. Per il cestista lituano si tratta di una grande opportunità anche a livello monetario: nel suo contratto è previsto un bonus da 1.3 milioni di dollari in caso di convocazione per l'All-Star Game. Non poteva esserci modo migliore per festeggiare la sua seconda gara delle stelle del basket mondiale in carriera.

Il 7 marzo 2o21 alla State Farm Arena Durant non ci sarà e salta così la sfida tra capitani tra lui e LeBron James ma la NBA non ha comunicato come cambierà il format della gara dopo questa assenza. A sostituire KD, come detto, sarà Sabonis, uno dei cinque grandi esclusi delle scelte; e Jayson Tatum è stato promosso titolare proprio al posto dell'ala dei Nets. Il cestista di St.Louis affiancherà Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) Joel Embiid (Philadelphia), Kyrie Irving, (Brooklyn) e Bradley Beal (Washington). Sull'altro fronte ci saranno Lebron James con Nikola Jokic (Denver), Kawhi Leonard (Clippers), Stephen Curry (Golden State) e Nikola Jokic (Denver).