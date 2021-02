I risultati delle partite NBA giocate durante la notte tra venerdì 26 e sabato 27 febbraio 2021. I Lakers tornano a vincere grazie alla straordinaria prova del solito LeBron e al ritrovato Schroder: Blazers KO. C'è sempre più la mano di Jimmy Butler nelle vittorie dei Miami Heat: 33 punti a referto e quinta affermazione di fila della franchigia di Erik Spoelstra. Uno dei grandi esclusi dall’All-Star Game del prossimo weekend è tra gli uomini più decisivi della lega. Vittorie in trasferta per Suns e Clippers, mentre i Celtics hanno la meglio su Indiana grazie alla grande prova di Kemba Walker. Gli 8 punti di Danilo Gallinari non aiutano Atlanta a evitare la sconfitta in casa di Oklahoma.

Los Angeles Lakers-Portland Blazers 102-93

I Lakers ritrovano la vittoria dopo dopo quattro sconfitte ma faticano non poco per mettere a posto le cose contro Portland. I campioni in carica hanno trovato il modo di recuperare la doppia cifra di svantaggio grazie alle prestazioni superbe del solito LeBron James (28 punti, 11 rimbalzi e 7 assist con 11/21 al tiro) e del rientrante Dennis Schroder (22 punti), che è stato autorizzato al rientro dopo lo stop del protocollo anti-COVID. La gara prova di Damian Lillard, 35 punti nel primo tempo, non aiuta i Blazers a restare in partita.

Boston Celtics-Indiana Pacers 118-112

I Celtics battono in rimonta i Pacers e mettono fine alla striscia di tre sconfitte. I ragazzi di Stevens provano a rilanciare una regular season finora deludente e per questa vittoria devono ringraziare Kemba Walker: 32 punti per lui, suo nuovo massimo in stagione, e due tiri liberi decisivi nella fase conclusiva del match. Jayson Tatum non è stato tra i migliori e Boston si è affidata a Daniel Theis (17 punti) e a Jaylen Brown (15). Differenza di precisione al tiro: Celtics al 51%, Pacers al 39%. Domantas Sabonis non riesce a festeggiare con una vittoria la convocazione all’All-Star Game: per lui 24 punti e 9 assist.

I risultati della notte NBA