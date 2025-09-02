Italia-Spagna di basket oggi agli Europei, orario e dove vederla in tv e streaming

L’Italia sfida la Spagna di Sergio Scariolo agli Europei di basket: gli Azzurri di Gianmarco Pozzecco saranno di scena a Limassol e il match si potrà seguire in diretta TV in chiaro su RaiDue.

L'Italia affronterà la Spagna nella penultima giornata della fase a gironi degli Europei di basket maschile 2025: gli Azzurri scendono in campo oggi, martedì 2 settembre 2025, allo Spyros Kyprianou Athletic Center di Limassol alle ore 20:30 con diretta TV in chiaro su RaiDue.

È quarto appuntamento del girone C di Eurobasket 2025 dopo la sconfitta per la selezione di Pozzecco con la Grecia e le vittorie con Georgia e Bosnia-Erzegovina: La Roja di Sergio Scariolo non ha lo stesso roster della vittoria nel 2022, quando vinse il titolo continentale, ma vuole difendere il titolo vinto tre anni fa.

Sarà una partita particolare per i quattro giocatori azzurri che militano nella Liga ACB: si tratta di Marco Spissu col Zaragoza, Matteo Spagnolo col Baskonia, Darius Thompson col Valencia e Gabriele Procida con il Real Madrid.

Italia-Spagna, a che ora gioca oggi agli Europei di basket: l’orario

L’incontro tra Italia e Spagna si giocherà oggi, martedì 2 settembre 2025, allo Spyros Kyprianou Athletic Center di Limassol con inizio alle ore 20:30.

Italia-Spagna, dove vederla in tv e streaming: il canale in chiaro

Sarà possibile seguire l'Italbasket di Gianmarco Pozzecco in diretta tv in chiaro su RaiDue oppure su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (209) e DAZN. La partita tra gli Azzurri e la Spagna si potrà seguire anche in streaming gratuito su RaiPlay, oppure a pagamento attraverso SkyGo, Now e DAZN.

Le partite dell’ItalBasket agli Europei: girone e calendario

L'Italia se la vedrà nel quarto turno del girone C con la Spagna, per una sfida che a livello continentale è stata una finale per due volte (Nantes 1983 e Parigi 1999). Per l'ultimo turno la Nazionale di Pozzecco scenderà in campo contro Cipro giovedì 4 settembre alle ore 17.15.

Le due selezioni arrivano alla partita con lo stesso score, ovvero quello di 2-1: le sconfitte sono arrivate all’esordio per entrambe, l’Italia contro la Grecia di Giannis e la Spagna contro la Georgia di Shengelia. Poi sono arrivate due vittorie per entrambe e questo match potrebbe valere una fetta di qualificazione agli ottavi di finale degli Europei.