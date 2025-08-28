sport
Italia, non basta il carattere: Giannis domina e la Grecia vince, Azzurri sconfitti all’esordio agli Europei

Italia, non basta il carattere: Giannis domina Antetokounmpo e la Grecia vince 75-66, Azzurri sconfitti all’esordio agli Europei di basket 2025.
A cura di Vito Lamorte
L'Italia sconfitta 75-66 dalla Grecia all'esordio degli Europei di basket 2025. Gli Azzurri di Gianmarco Pozzecco sono protagonisti di una prova di carattere ma questo non basta contro Giannis Antetokounmpo, che domina e regala la vittoria ai suoi.

L'Italbasket è stata brava a restare aggrappata al match fino ai minuti conclusivi, portandosi a -6 dalla Grecia, che è riuscita a rimettere un margine di sicurezza sull’Italia con i punti di Giannis Antetokounmpo MVP della partita: per gli Azzurri 15 punti di Nicolò Melli e 11 di Saliou Niang, con 10 punti di Matteo Spagnolo. Sottotono Simone Fontecchio che ha chiuso con 4 punti.

EuroBasket 2025: Grecia batte l’Italia 75‑66 all’esordio

Dopo un primo quarto in salita (22‑12), con l’Italia costretta a inseguire, gli Azzurri hanno reagito e hanno chiuso la prima metà in svantaggio di soli 4 punti (36‑32) grazie soprattutto alla difesa a rimbalzo e a una solida prestazione di Nicolò Melli.

Nel terzo quarto l’Italia ha faticato a tenere il ritmo: nonostante l’intensità difensiva, la superiorità greca è diventata evidente. Antetokounmpo ha continuato a essere implacabile, portando la Grecia a +11 (56‑45) all’inizio dell’ultimo periodo. Anche un canestro di Fontecchio e una tripla tempestiva hanno riavvicinato i ragazzi di Pozzecco (66‑60), ma è stato Thanasis Antetokounmpo a spegnere definitivamente le speranze italiane con la sua ‘bomba'.

Italia-Grecia, il tabellino

ITALIA: Melli 15+7r+5a, Niang 11, Spagnolo 10, Gallinari 8, Pajola 6, Ricci 5, Diouf 4, Fontecchio 4 (1/11 dal campo), Thompson 3, Spissu, Procida NE, Akele NE.
NOTE: 23/65 dal campo 16/38 fa due, 7/27 da tre, 13/19 ai liberi, 32 rimbalzi (12 off).

GRECIA: Antetokounmpo 31+7r, Sloukas 9, Mitoglou 9, Toliopoulos 8, Dorsey 6, Thanasis 6, Larentzakis 3, Papanikolaou 3, Katsivelis, Kalaitzakis, Kostas Antetokounmpo, Samodurov NE.
NOTE: 27/52 dal campo, 20/34 da due, 7/18 da tre, 14/19 ai liberi, 31 rimbalzi (4 off).

Basket
Notizie
