La finale del Preolimpico di Belgrado è Italia-Serbia e si disputa oggi domenica 4 luglio alle 20:30 al Pionir di Belgrado, intitolato ad Aza Nikolic. Dove ci sarà un clima da corrida, con il palazzetto pronto a trascinare gli uomini di Igor Kokoskov al successo. Gli azzurri arrivano dalle vittorie su Porto Rico e Repubblica Dominicana, battuti anche dai serbi che hanno avuto la meglio anche delle Filippine. Chi vince ottiene il pass olimpico che all'Italia manca da 17 anni.

Favori della vigilia tutti per la Serbia che si gioca in casa la chance più importante per andare a Tokyo e provare a difendere la medaglia d'argento conquistata nel 2016 a Rio. In questo Preolimpico c'era da aspettarsi una finale con questi protagonisti sul parquet. Sarà l’ultima chance per l’Italbasket di Sacchetti per ottenere il pass per Tokyo con gli azzurri che devono fare un ultimo sforzo, compiendo un’impresa. La Serbia seconda a Rio 2016 e padrona di casa presenta fenomeni come Marjanovic, Teodosic, Bjelica e Micic. Gli uomini di Kokoskov verranno trascinati anche dal proprio pubblico.

Preolimpico 2021: orario Italia-Serbia

Italia-Serbia è la finale del Preolimpico che si gioca domenica 4 luglio 2021 a Belgrado, nel Palazzetto Pionir. La gara si giocherà a partire dalle 20:30 e decreterà chi tra le due nazionali potrà accedere alle Olimpiadi di Tokyo.

Dove vedere Italia-Serbia in TV e streaming

Domenica 4 luglio l'ultima contesa tra Italia e Serbia inizierà alle ore 20:30 e sarà trasmessa sui canali di Sky Sport per la TV. Una diretta riservata ai soli abbonati e dietro pagamento così come lo streaming online: Italia-Serbia sarà disponibile su SkyGo per device e pc mentre su Now sarà a disposizione il servizio on demand per acquistare il singolo evento. La partita sarà visibile però anche in chiaro, per tutti, senza costi aggiuntivi, su RaiSport in TV e in streaming sul portale RaiPlay.it.