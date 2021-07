La nazionale italiana di basket affronta quella del Porto Rico nel match d'esordio del torneo Preolimpico, in programma oggi, giovedì 1 luglio, alle ore 16:30, all'Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado. Inizialmente prevista come seconda giornata della competizione, coinciderà invece con il debutto della nazionale di Meo Sacchetti, a causa del forfait a cui si è visto costretto il Senegal, investito da un focolaio di Covid-19, che sarebbe dovuto essere il primo sfidante dell'Italia nel Preolimpico. Dunque, la formazione capitanata da Niccolò Melli è già certa di un posto in semifinale, ma dovrà battere il Porto Rico per non rischiare di incrociare la Serbia, avversaria più temuta, che probabilmente finirà al primo posto il proprio girone. Il torneo Preolimpico rappresenta l'ultima possibilità per l'Italia di prendere parte alle prossime Olimpiadi di Tokyo. Per partecipare ai Giochi, la nazionale di Meo Sacchetti dovrà vincere il torneo, estromettendo dalla competizione una delle migliori squadre europee come la Serbia. La partita contro il Porto Rico sarà fondamentale per non incontrarla già in semifinale, dove sarebbe importante affrontare una tra Repubblica Dominicana e Filippine, le altre due squadre che compongono il girone della Serbia, per poi giocarsi tutto in finale contro la formazione guidata da Igor Kokoskov. Ecco dove vedere in TV e in streaming la sfida tra Italia e Porto Rico.

Preolimpico 2021: orario Italia-Porto Rico

Il match tra Italia e Porto Rico, valido per la seconda sfida del Gruppo B del Torneo Preolimpico di Belgrado, si disputerà oggi, giovedì 1 luglio, alle ore 16:30, all'Aleksander Nikolic Hall di Belgrado. La nazionale di Meo Sacchetti è alla ricerca della vittoria per essere certa di evitare la Serbia in semifinale, avendo così la possibilità di affrontare una tra Repubblica Dominicana e Filippine.

Dove vedere Italia-Porto Rico in TV e streaming

Italia-Porto Rico sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai Sport + (canale 57 del digitale terrestre) e su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). La partita sarà visibile anche su Sky, sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite). La sfida si potrà vedere anche in streaming gratuito su RaiPlay, mentre gli abbonati Sky avranno la possibilità di utilizzare Sky Go.