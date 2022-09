Italia-Gran Bretagna Europei Europei Basket 2022, dove vederla in diretta tv e streaming: canale e orario Italia-Gran Bretagna è l’ultima partita della fase a gironi degli Europei Basket 2022. Gli Azzurri sono già qualificati agli ottavi e il risultato di questa sera (ore 21:00), oltre a quello di Croazia-Ucraina, è decisivo per stabilire piazzamento in classifica e abbinamento con la prossima avversaria. Gli orari e dove vedere la partita in diretta Tv e in streaming.

Dove vedere in diretta TV e in streaming Italia–Gran Bretagna degli Europei Basket 2022.

Italia–Gran Bretagna è la quinta e ultima partita della fase a gironi degli Europei Basket 2022. Si gioca questa sera alle ore 21:00 al Forum di Assago (Milano) con diretta TV e streaming su Sky e su Eleven Sport (ma solo per gli abbonati alle piattaforme). È un match che dal punto di vista sportivo non ha particolare valore per gli Azzurri che, grazie alla vittoria sulla Croazia nell'ultimo turno (in precedenza aveva battuto l'Estonia e perso con Grecia e Ucraina), hanno già conquistato la qualificazione agli ottavi di finale.

La squadra di coach Gianmarco Pozzecco è già certa di chiudere tra le prime quattro ma, in base al risultato odierno, e contestualmente a quello dell'altro incontro del Gruppo C, Croazia-Ucraina, avrà la certezza della posizione in graduatoria e, al tempo stesso, anche dell'avversario da affrontare nel primo confronto a eliminazione diretta.

Tutto, dunque, non solo dipenderà dall'esito della gara dell'Italia ma anche dal punteggio dell'altra sfida che determinerà il piazzamento in base ai conteggi della classifica avulsa. Qual è il rischio? Di ritrovarsi come avversario negli ottavi la temibilissima Serbia.

Dove vedere Italia-Gran Bretagna di Basket agli Europei 2022: gli orari

Dove vedere la sfida tra Italia e Gran Bretagna? L'inizio del match al Forum di Assago è fissato per le ore 21:00. La partita sarà visibile in diretta TV (ma solo per abbonati) sul canale Sky Sport Arena (numero 204), con finestre di aggiornamento su Sky Sport 24 (200). A raccontare il match in telecronaca sarà Flavio Tranquillo con Davide Pessina al suo fianco per il commento tecnico.

La gara sarà trasmessa anche in diretta streaming su Sky Go, NOW oppure su Eleven Sports. Per accedere a quest'ultima piattaforma online lo si può fare collegandosi direttamente al sito www.elevensports.com: dopo la registrazione è possibile acquistare il singolo evento oppure uno dei pacchetti disponibili. In alternativa si può scaricare l’app ufficiale su dispositivi fissi (pc, smart tv) oppure mobili (notebook, smartphone, tablet).

La classifica del girone e le prossima partite

Il Girone C degli Europei Basket 2022 si conclude questa sera con le partite dell'ultimo turno. La Gran Bretagna e l'Estonia non hanno più alcuna possibilità di qualificazione. Grecia, Ucraina, Italia e Croazia sono già certe di accedere alla fase a eliminazione diretta ma l'abbinamento con il prossimo avversario dipenderà dal punteggio e dagli ultimi risultati.

La classifica attuale del Gruppo C: Grecia 8, Ucraina 7, Italia e Croazia 6, Estonia 5, Gran Gretagna 0.

L'Italia giocherà le prossime partite dal 10 al 18 settembre (in caso di qualificazione alla finalissima) a Berlino (scelta come sede degli incontri a eliminazione diretta). Ma per conoscere data e orario del match degli Azzurri bisognerà attendere che sia completo il quadro delle qualificate di tutti gli altri gironi del trofeo continentale.