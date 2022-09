Italia sconfitta dalla Grecia agli Europei di basket: sfiorata l’impresa contro Giannis L’Italia si arrende alla Grecia di Giannis Antetokounmpo con il punteggio di 85-81. Gli azzurri resistono ma cadono nel finale. Inutili i 26 punti messi a segno dal solito Fontecchio.

A cura di Luca Mazzella

L'Italia non riesce a replicare il successo di ieri contro l'Estonia cadendo contro la Grecia nella seconda gara degli Europei di Basket. La Grecia di un grande Giannis Antetokounmpo da 25 punti e 11 rimbalzi piega la resistenza di un'Italia generosa che nel finale fa di tutto per recuperare il risultato ma poi è costretta ad arrendersi con il punteggio di 85-81 sbagliando anche per due volte la tripla del pareggio. Fontecchio mette a segno altri 26 punti, ma sono inutili per il risultato. L'Italia è ko ma può rialzare la testa subito lunedì cercando il riscatto al Forum contro l'Ucraina.

(in aggiornamento)