Super Fontecchio: l’Italia parte col botto agli Europei di basket contro l’Estonia! Davanti ad un Forum strapieno, l’esordio europeo della squadra di Pozzecco è straordinario. Estonia dominata, domani la supersfida alla Grecia di Giannis.

A cura di Luca Mazzella

Vincere e divertire. Era questo il mantra tante volte richiamato da Gianmarco Pozzecco nelle settimane di avvicinamento ad Eurobasket, e visto l'esordio si può dire che il percorso sia iniziato nel migliore dei modi. Con la vittoria 83-62 contro l'Estonia, nella bellissima cornice di un Forum di Assago strapieno con una clamorosa rappresentativa estone ad alzare in maniera vertiginosa i decibel dell'ambiente, gli Azzurri giocano una grandissima partita e vincono con agilità una sfida in equilibrio solo nei primissimi minuti.

Una volta smaltita la tensione dell'esordio, trascinati da un Simone Fontecchio ancora una volta spaziale (19 punti, 5 assist, 2 rimbalzi e 5/8 al tiro pesante, con un secondo quarto alla Steph Curry fatto di triple da distanza siderale una dietro l'altra), i ragazzi del Poz aumentano energia, presenza a rimbalzo e capacità di colpire in transizione e ad alti ritmi l'Estonia non può che farsi schiacciare dall'entusiasmo straripante di Melli e soci. Proprio il giocatore di Milano si conferma ancora una volta tra i più positivi del nuovo ciclo, con un maggior coinvolgimento in attacco e una partita da 17 punti, 6 rimbalzi, 2 assist e 4 palle recuperate, esattamente come più coinvolto è Nico Mannion, sempre più vicino ai livelli di un anno fa a Belgrado. Note liete arrivano anche da Achille Polonara (12 punti, 9 rimbalzi, 5 assist e 2 palle recuperate), Pippo Ricci e Gigi Datome. Trovare però qualcosa di negativo in una serata del genere è davvero difficile.

Domani, alle 21:00 (diretta su Sky Sport, Now Tv e Eleven Sports), si gioca con la stessa splendida cornice di pubblico contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo, impressionante oggi nel suo esordio contro la Croazia, con stoppate e schiacciate a far tremare ogni avversario nel minuto finale di partita. Un test proibitivo, ma con questa spensieratezza gli Azzurri non partono battuti contro nessuno.

