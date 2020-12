Quello di Andrea Trinchieri è un nome molto noto agli appassionati di basket, che conoscono e apprezzano questo allenatore che in Italia ha vinto con Sassari e Cantù prima di emigrare. Trinchieri è stato il c.t. della Grecia, ha allenato il Partizan Belgrado e dopo aver guidato il Bamberg (con cui ha vinto tre titoli) è diventato il tecnico del Bayern Monaco. Il coach domenica scorsa è stato autore di un gesto molto forte nei confronti del giocatore croato Matej Rudan.

Trinchieri furioso manda Rudan negli spogliatoi

Nell'ultimo quarto con il risultato in controllo il coach lombardo si arrabbia vedendo l'atteggiamento in campo di Rudan, forte ala croata classe 2001. Lo richiama in panchina e lo sostituisce. Fin qui tutto normale. Ma la rabbia è tanta e il croato viene spedito direttamente negli spogliatoi, quasi di forza, con una spintarella.

Le parole di Trinchieri su Rudan dopo Bayern-Bamberg

Al termine dell'incontro coach Tricnhieri è stato intervistato e naturalmente ha ricevuto una domanda su Rudan e in tv ha spiegato con un discorso lungo e corretto perché lo ha spedito negli spogliatoi. L'allenatore ha detto che questo ragazzo è fortissimo ma pensa di essere già un campione e questo non va bene perché deve ancora crescere. E se il croato si comporterà ancora in questo modo la ‘punizione' sarà ancora più severa: