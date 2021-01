Grandi emozioni nelle gare NBA giocate nella notte tra sabato 9 e domenica 10 gennaio. San Antonio Spurs vince all'OT contro Minnesota e lascia i Timberwolves all'ultimo posto in classifica con 7 sconfitte in 9 gare disputate. Ma a brillare in questa giornata è stato soprattutto LaMelo Ball che trascina gli Charlotte alla vittoria contro Atlanta Hawks segnando la bellezza di 22 punti, 12 rimbalzi e 11 assist a 19 anni e 140 giorni, diventa il più giovane di sempre a realizzare una tripla doppia. Un primato incredibile che suo fratello Lonzo era riuscito a conquistare nel 2017 prima di essere battuto da Markelle Fultz, sconfitto ora, a sua volta, dallo stesso LaMelo, di ben 177 giorni. Charlotte battono gli Hawks 113-105. Nella serata nera di Atlanta, da segnalare anche l’infortunio di Bogdan Bogdanovic. Successo importante anche per San Antonio che vince 125 a 122 sul campo di Minnesota. I texani vincono dopo un tempo supplementare trascinati da due canestri nell’overtime di Patty Mills, autore di 21 punti e dai 22 di Dejounte Murray e i 17 di Keldon Johnson.

Vittoria importante anche per i Suns che battono Indiana 125 a 117 in casa dei Pacers interrompendo un digiuno di successo in casa degli avversari che durava dal 2016. Terza sconfitta di fila invece per i Washington contro Miami. Super serata invece per Milwaukee che nonostante l'assenza per infortunio di Giannis Antetokounmpo dopo la brutta caduta sulla schiena, vincono con il punteggio di 100-90 contro i Cleveland. Notte di successo anche per i Mavericks che riescono comunque ad avere la meglio contro Orlando nonostante l'assenza di tre giocatori di rotazione a causa del Covid. Il migliore è Tim Hardaway Jr con 36 punti segnati. Nel successo di Dallas, da sottolineare ovviamente anche la seconda tripla doppia stagionale di Luka Doncic, autore di 20 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Vittoria anche per Portland in casa di Sacramento con i Blazers trascinati da un immenso McCollum che segna 37 punti e 6 triple. Successo comodo, infine, per i Denver Nuggets che battono Philadelphia approfittando dei soli 7 giocatori disponibili della squadra di casa viste le tante assenze per Covid.

Philadelphia gioca con 7 giocatori contro Denver nonostante il limite minimo di 8

I Nuggets approfittano della lunga lista di assenti e della rotazione ridotta a 7 giocatori di Philadelphia per conquistare un comodo successo in trasferta. Una gara di cui si è molto discusso, non tanto per il risultato in campo, quanto piuttosto perché la squadra di casa aveva a disposizione solo 7 giocatori da mandare in campo. Una partita che passerà alla storia come sintomatica del periodo che si sta vivendo in NBA.

Troppo fitto il calendario per potersi permettere di rinviare la partita e così ecco che a scendere in campo per Philadelphia sono solo 7 giocatori. Unica nota positiva per i Sixers, Tyrese Maxey, la giovane matricola che ha mantenuto interessante la partita con 39 punti.

I risultati della notte NBA

Charlotte Hornets – Atlanta Hawks 113-105

Minnesota Timberwolves – San Antonio Spurs 122-125

Indiana Pacers – Phoenix Suns 117-125

Washington Wizards – Miami Heat 124-128

Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers 100-90

Dallas Mavericks – Orlando Magic 112-98

Sacramento Kings – Portland Trail Blazers 99-125

Philadelphia 76evers – Denver Nuggets H103-115